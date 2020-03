Descarta México cerrar fronteras y prohibir vuelos; analizan probable caso 13 de coronavirus

Cerrar fronteras o cancelar vuelos de países que presentan casos de mayor contagio de coronavirus son medidas sin fundamento científico y en México no se adoptarán porque tienen muchas consecuencias sociales y económicas, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

"No se pretende restringir los viajes internacionales a México, no cerrar fronteras, ni los puertos marítimos, medidas que no tienen fundamento científico y alteran el comercio internacional", dijo el funcionario.

Esta mañana, el funcionario reveló que se estudia un probable caso 13 de coronavirus. López-Gatell dijo que el caso número 13 se trataría de un hombre de 71 años que pudiera tener una enfermedad más avanzada.

Hasta el momento, México registra 12 casos de coronavirus en su territorio, pero ningún fallecido aún.

En conferencia de prensa, el funcionario del gobierno federal afirmó que se están utilizando todas las capacidades de México para hacer frente a la pandemia y detalló que existen tres fases de atención que se diseñaron previamente.

En la primera se establecieron los lineamientos de actuación; la segunda se refiere al diagnóstico de las capacidades técnicas, y la tercera es la que incluye ensayos y simulacros. Hasta ahora en México existe el escenario uno, que es el de importación, donde los contagios se dieron en el extranjero y aún no hay un contagio entre locales.