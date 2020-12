Descartan que haya perros diagnosticados con Covid-19 en la CDMX

La información que ha circulado no tiene bases, dice la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, descartó que en la capital haya perros diagnosticados con Covid-19 y aseguró que la información que ha circulado no tiene bases.

"Entonces para hacer esta identificación se necesita hacer también lo que se hace en las personas, una prueba de PCR para poder identificar justamente si hay una situación así en animales domésticos; entonces no tiene base, se tiene que investigar mucho más", dijo.

Este jueves, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó que en México hay cuatro mascotas detectadas con Covid-19, mismos que tuvieron contacto directo con alguna persona diagnosticada con la enfermedad.

La dependencia indicó que se trata de cuatro perros que no presentaron síntomas, sus pruebas fueron analizadas por el personal de Senasica en el laboratorio de bioseguridad nivel tres de la CPA, ubicado en Palo Alto, Cuajimalpa.

La primera identificación del SARS-Cov-2, detalló la Sader, se realizó el día 27 de abril en dos perros de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México por la prueba molecular de RT-PCR.

Añadió que el 13 de agosto, se detectó el segundo caso positivo a Covid-19 en un perro de cinco años en la alcaldía Cuauhtémoc.

El tercer caso se registró en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México, en un canino de la raza Husky Siberiano de cinco meses de edad.

Y el cuarto caso se confirmó hay, en un perro de la raza Dachshund, en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México.