Descartan que reforma electoral afecte autonomía del INE y TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 23(EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la reforma político electoral, que elabora desde hace seis meses no pondrá en riesgo la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En entrevista radiofónica, dio a conocer que hasta el momento el documento aún no se ha formalizado como una iniciativa, pues es un borrador de trabajo, e incluye cambios a 19 artículos de la Constitución Política, pero en ninguno de ellos está la intención de restarle al INE o al TEPJF la autonomía o su naturaleza jurídica como órganos autónomos.

Monreal Ávila señaló que lo que sí está claro es que algunos integrantes de los órganos electorales se han excedido en el uso de sus facultades y por ello la necesidad de que se lleve a cabo una sustitución escalonada de funcionarios.

El legislador adelantó que la primera fase del documento de trabajo está prácticamente concluida, por lo que se lo envío a algunos expertos en materia electoral para que puedan expresar sus puntos de vista, antes de presentar la iniciativa de manera formal.

"Lo envié, incluso, a consejeros, a magistrados del Tribunal, a académicos; alguno lo filtró porque lo envié vía electrónica y eso fue lo que salió la semana pasada como una filtración no autorizada, aunque sí es un reflejo fiel de parte de la propuesta", reconoció.

Explicó que hay una retroalimentación para construir una reforma político electoral amplia, que incorpore el voto electrónico, austeridad, reducción de legisladores plurinominales, hasta temas relacionados con el TEPJF, Organismos Públicos Locales en materia electoral y tribunales locales.

El senador zacatecano aclaró que todavía no quiere formalizarla como iniciativa. "Es un documento de trabajo en el que he venido trabajando seis meses, aproximadamente", que no incluye "restarle autonomía al INE, como institución, ni menos al Tribunal Electoral, como integrante del Poder Judicial Federal", insistió.

El líder de la mayoría legislativa en el Senado recordó que el titular del Ejecutivo Federal anunció que presentará tres iniciativas para modificar la Constitución, sobre la Guardia Nacional, el sistema eléctrico y la reforma político electoral.

Sobre esta última, señaló que aún no conoce el contenido del proyecto que presente el Presidente de la República, pero él también se ha referido a la sustitución de los consejeros y de los magistrados, es decir, a la renovación de los órganos electorales.

"Pero yo no he escuchado al Presidente que quiera que el gobierno organice las elecciones, ni creo que lo haga ni creo que esté en su cabeza, ni creo que esté en la cabeza de nadie, de ningún demócrata, el que de nuevo la Secretaría de Gobernación vuelva a organizar las elecciones para renovar los poderes", puntualizó.

Ricardo Monreal consideró que lo que el mandatario planteará, "más bien tiene que ver en cómo reducir los costos de un órgano tan obeso y costoso para el país; en cómo apegarlo al principio de legalidad, en no permitirle que abuse e invada las atribuciones de otros poderes y en evitar que actúe en contra de un partido y en beneficio de otros", lo que a decir del senador, "es parte de la necesidad constitucional y legal de ajustar los actos de este órgano autónomo".