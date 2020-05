Descartan retorno a clases en junio

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades estatales de al menos 16 estados descartaron el regreso a clases presenciales a inicios de junio, como lo planteó la Secretaría de Educación Pública (SEP); coinciden en que persiste el riesgo de contagio de Covid-19. Las entidades que proyectan otra alternativa son: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

La mayoría asegura que terminará el ciclo escolar a través de las herramientas establecidas: transmisiones vía radio y televisión, uso de plataformas digitales y mediante el reparto de cuadernillos de contenidos de aprendizaje en las comunidades que no puedan acceder a los anteriores. Otras, como Coahuila, Guerrero y Puebla, aún no definen una metodología para cerrar el ciclo escolar 2019-2020. En este sentido, autoridades de Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo también coinciden en que no hay posibilidad de retornar a las aulas en junio, pero el anuncio oficial lo harán en los próximos días. El pasado 20 de marzo la SEP federal suspendió las clases en todo el país —Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Tlaxcala se adelantaron— para evitar la propagación del virus. El paro de actividades sería por 30 días, y los días perdidos se recuperarían al final del ciclo escolar o durante el mismo.

Ante la evolución de la epidemia no fue posible el regreso a las aulas, y el pasado 21 de abril el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el ciclo escolar concluiría el próximo 17 de julio, y que el reinicio de clases sería escalonado: el 17 de mayo en los municipios libres de riesgo del coronavirus y el 1 de junio en el resto del país. Sin embargo, la semana pasada afirmó que las escuelas volverán a tener clases presenciales hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.