Deschamps engañó a Pemex y se jubiló por encima del contrato

Carlos Romero Deschamps violó la Cláusula 149 del Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2012 cuando volvió a ocupar un cargo público y debió haber sido rescindido de la petrolera, por lo tanto su jubilación es ilegal, denunciaron agremiados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

De acuerdo con testimonios de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros Democráticos del STPRM, Romero Deschamps aprovechó su cargo como dirigente del sindicato más grande de Pemex para violar esta cláusula y engañar a la petrolera, la cual debió haber revisado antes de darle nuevamente el permiso para ausentarse de 2012 a 2018 cuando fue Senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero además, acusan, durante los años que estuvo en la política cobró doble salario: como petrolero y como legislador.

SinEmbargo buscó la postura de Pemex, pero hasta al cierre de esta edición no obtuvo una respuesta de la empresa productiva del Estado.

La Cláusula 149 del Contrato Colectivo de Pemex señala que "los trabajadores de planta podrán disfrutar permisos sin goce de salario ni prestaciones y, sin reconocimiento de antigüedad, para desempeñar cargos de elección popular por un periodo de seis años. Estos permisos serán renovables por una sola vez por otros seis años". Sin embargo, Romero Deschamps fue dos veces Senador de la República (1994-2000 y 2012-2018) y tres veces Diputado federal (1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003). Es decir, el exlíder sindical excedió el permiso que otorga la petrolera al dedicar 21 años de su vida a ser legislador.

El abogado afirma que Romero Deschamps nunca pidió un permiso en Pemex para ocupar su curul en el Senado de 2012 a 2018 ni para reinstalarse en la petrolera una vez finalizado su periodo como legislador. "Desde entonces la relación de trabajo es nula porque además nunca fue a trabajar. Por ejemplo, cuando un trabajador de Pemex sale de vacaciones y regresa tiene que ir a las oficinas y reanudar, o sea avisar que ya regresó, pero ni Carlos Romero ni Manuel Limón (actual Diputado por el PRI) lo han hecho".

"La jubilación de Romero Deschamps es una burla para los trabajadores, él debe ser rescindido conforme a derecho y los que lo jubilaron deben ser sujetos de responsabilidad y ser sancionados. Se nota cómo lo están protegiendo. La jubilación es un acto de impunidad", denunció el abogado.

Para los petroleros del STPRM, Pemex incumple en vigilar que se aplique el Contrato Colectivo, pues tanto Romero Deschamps como Manuel Limón Hernández, secretario interino del sindicato y Diputado actual del PRI, violan la Cláusula 149.

"En el caso de la elección popular la Cláusula 149 es clara, el trabajador que se va a un cargo de elección popular pierde derecho de antigüedad y pierde salarios porque va a atender otro encargo. El trabajador tiene que pedir permiso por esa cláusula para que cuando acabe su periodo como legislador vuelva a su trabajo sin ningún problema, pero ya perdió antigüedad y no debieron pagárselo", aseguró Víctor Manuel Jacobo Domínguez, petrolero de la sección 10 de Minatitlán, Veracruz.

El también integrante de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros Democráticos señaló que la jubilación de Romero Deschamps "no sirve" y es un regalo que Pemex le dio. "A Romero Deschamps no le están fincando ninguna responsabilidad ni administrativa ni laboral, le pagaron salarios en Pemex, comisiones, antigüedad y aparte recibió su salario como legislador".

EL "ENGAÑO" DE ROMERO DESCHAMPS

¿Carlos Romero Deschamps pidió permiso dentro de la Cláusula 149 para ser legislador?, si pidió permiso, ¿cuándo reanudó su trabajo en la petrolera?, ¿le suspendieron sus salarios en Pemex mientras estaba como Diputado y Senador? La respuesta a estas preguntas es negativa, coinciden trabajadores del STPRM —del cual Romero Deschamps fue por 26 años Secretario General—, y del Sindicato Petroleros de México (Petromex), el segundo sindicato de Pemex que obtuvo su registro apenas el 26 de marzo de 2019.

Los petroleros de ambos gremios acusan que el exlíder sindical violó durante años la Cláusula 149 del Contrato Colectivo de Pemex en complicidad con la directiva del STPRM, funcionarios de Pemex y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

"Nosotros acusamos a Romero Deschamps en la Cámara de Diputados en un punto de acuerdo que subió la Diputada Araceli Ocampo de Morena acerca de que Alejandro Cabrera, titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Petróleos Mexicanos, era gente de Carlos dentro de Pemex y a la vez manejaba las relaciones de los trabajadores", recordó Óscar Solórzano, vocero nacional y fundador de Petromex en una entrevista para SinEmbargo en marzo pasado.

Alejandro Cabrera fue hasta octubre de 2020 el encargado de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Pemex, pero fue destituido luego de aparecer en un video en un restaurante con Carlos Antonio Romero Deschamps y legisladores. Actualmente el Subdirector de Capital Humano del sindicato, Franco Octavio Veites Palavicini Pesquera, es el encargado de revisar el cumplimiento del Contrato Colectivo y sería la persona dentro de Pemex quien debería denunciar estas irregularidades cometidas por el exlíder petrolero y por Manuel Limón, según señalan los propios trabajadores.

"Todo pasa por el Subdirector de Capital Humano del sindicato, Franco Octavio Veites Palavicini, él da luz verde a todo, para que se jubilara Romero y a que continuara activo", mencionó Alan Aldape, operador especialista en la planta de proceso en la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

En el año 2014 y en 2016, los petroleros afiliados al STPRM preguntaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP), vía transparencia, bajo qué cláusula estaba laborando Carlos Romero y la dependencia les respondió que en la Cláusula 251, o sea como funcionario sindical.

"Tengo documentos en donde la SFP reconoce que Carlos era Senador, pero mañosamente dicen que no estaba en los términos de la 149 sino en la 251 como si fuera comisionado sindical", dijo Víctor Manuel Jacobo Domínguez. "Relaciones Laborales de Pemex debió haber alertado de esta violación al contrato y no la hizo".

Laborar bajo la Cláusula 251, es decir como funcionario sindical, significa ser un trabajador en activo porque se realizan las labores de gestor sindical, lo cual no podría haber hecho Romero Deschamps en 2014 porque era Senador y ya no reunía los requisitos de trabajador en activo.

En el siguiente documento, de 2016, se muestra la respuesta de la Secretaría de la Función Pública donde justifica la ausencia de Romero Deschamps:

"Administrativamente lo tenían como Senador y trabajador activo. No se pueden aplicar las dos cláusulas, la 149 y 251 a la misma persona. Quien lo tenía en la 251 dentro de Pemex es responsable y el dinero que le pagaron de salarios y vacaciones también es un daño al patrimonio de la Nación", denunció Santos Juan Olivo Hernández, trabajador jubilado de Pemex y uno de los abogados de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros Democráticos.

Los petroleros afirman que en 2012 Romero Deschamps ya no podía sacar permiso para ocupar un cargo público y aún así lo hizo y volvió a gozar de doble salario: en el sindicato y en el Senado, por lo que el exlíder petrolero también violó el artículo 62 de la Constitución, el cual refiere que "los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo".

"Romero Deschamps jamás dejó de ser Secretario General, él estuvo cobrando las dos nóminas, tanto su salario base, más la comisión que generaba como Secretario General, y aparte él estaba en la nómina del Senado, violando la Constitución en el artículo 62", señaló Alan Aldape, trabajador de la sección 49 de Pemex.

En noviembre de 2002, Romero Deschamps y Roque Joaquín Gracia Sánchez, quienes en ese entonces eran diputados por el PRI, fueron denunciados por el panista Sergio Vaca Betancourt porque cobraban de manera ilegal sueldo en Pemex. En esa ocasión la única denuncia que prosperó fue contra Gracia Sánchez.

Cuando Carlos Romero regresó a la vida política en 2012, los diputados de oposición apoyados por petroleros volvieron a presentar una denuncia por la violación al artículo 62 constitucional para que el exlíder sindical fuera llevado a juicio político, pero la bancada priista frenó la iniciativa.

Es decir, por ningún frente prosperaron las demandas contra Romero Deschamps, ni por la vía legislativa ni por parte de Pemex. Así lo muestran las diferentes denuncias que se presentaron.

ACUSAN MANIPULACIÓN EN RECIBO DE JUBILACIÓN

El pasado 12 de mayo, Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, aseguró que Carlos Romero Deschamps recibió su primer cobro tras su jubilación en marzo de este año y presentó cuatro recibos que, según denuncian trabajadores, tienen inconsistencias.

Por ejemplo, los petroleros señalan que en los recibos no viene el monto del ISR ni se especifica qué nivel tenía Romero Deschamps dentro de la petrolera. Si era jefe de departamento debería tener nivel 33 para arriba y por lo tanto no podría estar en el sindicato ya que en automático pasaba a ser personal de confianza.

Los recibos de pago de la jubilación de Romero Deschamps. Foto: Pemex.

"El recibo de pago de la jubilación de Romero, a como lo presentan los directivos de Pemex, está manipulado porque en primera no tiene ni cuánto paga de impuestos; tampoco menciona en qué nivel se encuentra dentro de la petrolera; donde dice salario neto significa que no le están pagando lo que corresponde al nivel 32, le están pagando como un empleado de nivel 20 porque le pagaron sus vacaciones, se las hicieron válidas siendo que no deberían hacerlas válidas por el tiempo que se fue de legislador y lo están jubilando al 100 por ciento, siendo que en esos años en los que estuvo en su curul no generó antigüedad", explicó Alan Aldape, operador especialista en la planta de proceso en la refinería de Cadereyta, Nuevo León.