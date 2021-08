Desconoce SEP cuántas escuelas no están en condiciones de reapertura

En la víspera del regreso a clases presenciales, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, dijo desconocer cuántas escuelas no están en condiciones de reabrir el próximo lunes, cuando arranca el ciclo escolar 2021-2022. Entrevistada al llegar a la antigua sede del Senado para participar en la reunión plenaria de senadores de Morena, la funcionaria indicó que la dependencia a su cargo asignará a un representante en cada entidad de la República para que elabore un informe pormenorizado del número de planteles que abrirán sus puertas y también de aquellas que no están en posibilidad se hacerlo.

- ¿Hay algún corte de cuántas escuelas ya le avisaron que no pueden abrir, secretaria?

- Ahorita es lo que estamos precisamente haciendo. Va a haber un encargado de la Secretaría de Educación Pública en cada estado, para que dé de manera más cercana a cada estado y tener ese dato.

Delfina Gómez señaló que la SEP le apuesta a que haya una muy buena participación de los padres de familia y de maestros para regresar a la escuela, aunque reconoció que hay algunas carencias "que ya se están atendiendo". Sobre la inconformidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que amenaza con no regresar a las aulas en algunos estados, la secretaria confió en que el diálogo que se ha abierto con ese sector del magisterio permita que la mayor cantidad de maestros retorne a sus actividades presenciales.

Aseguró que en las firmas de trabajo que ha realizado, se ha percatado de que los maestros están en una muy buena actitud para regresar a las escuelas. Además informó que la Secretaría de Educación Pública se apoya en universidades, el Conacyt y el Insabi, para la dotación de gel a las escuelas que más lo necesitan y que tienen menores recursos.

Dijo que el fin de semana estará de regreso en el estado de Veracruz para seguir apoyando a las escuelas que resultaron afectadas con el paso del Huracán Grace, ya que en municipios como Martínez de la Torre y la zona de Papantla hay planteles donde no existen condiciones de seguridad para el regreso a clases, y sería imprudente reabrir las aulas.