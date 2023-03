Desconocen acuerdo para que SRE se encargue de temas migratorios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, demandó una investigación a fondo de la muerte de 39 migrantes y dijo desconocer el acuerdo que refirió su sucesor Adán Augusto López Hernández, en el sentido de que los temas migratorios son competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su titular Marcelo Ebrard, y no de la Segob.

En breve entrevista, la senadora morenista recordó que "en Gobernación nos encargábamos de los temas migratorios. (...) Yo no conozco el acuerdo, cuando estaba en la Secretaría había una espléndida correlación, coordinación y amabilidad entre las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. Nos coordinábamos muy bien".

Por otra parte, algunos senadores de Morena y la oposición coincidieron en que se requiere la renuncia de Francisco Garduño Yáñez como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ante la tragedia por la muerte de 39 migrantes en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En entrevistas por separado, la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la Cámara Alta, la morenista Bertha Caraveo, reconoció que si la renuncia de Francisco Garduño, como titular del INM es necesaria, se debe hacer efectiva.

"Si realmente se conviene que él sea el culpable, entonces tendría que ser, a lo mejor una renuncia. (...) Si hay realmente que pedir una renuncia a alguien, tendrá que ser", expresó.

La vicecoordinadora de la bancada del PAN, Kenia López Rabadán sostuvo que esta tragedia es un "crimen de Estado", que "no se debe tapar, no se debe minimizar".