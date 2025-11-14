Descubren 14 cuerpos no identificados en Fosa Común de Culiacán

CULIACÁN, Sin., noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- En nuevas excavaciones arqueológicas-forenses en la Fosa Común Tres, del panteón 21 de Marzo, en Culiacán, se inhumaron 14 cuerpos más, en calidad de no identificados, correspondientes preliminarmente a averiguaciones previas que se abrieron entre los años 2009 y 2013.

Las autoridades estatales dieron a conocer que estas labores, forman parte de la intervención humanitaria que inició en junio de este año en la fosa común más grande del estado, cuyas acciones consideradas históricas, forman parte de un amplio programa de trabajos para recuperar e identificar los cuerpos.

Se destacó que es la primera acción del Poder Ejecutivo de poder identificar a los cuerpos que fueron sepultados en fosas comunes en el estado, mediante trabajos científicos, auxiliados con nuevas tecnologías y cruces de información y datos con el Instituto Nacional Electoral.

En el documento divulgado se hizo notar que los 27 cuerpos anteriores recuperados de las fosas Uno y Dos, se les mantiene bajo resguardo y en proceso de análisis científico en el Centro de resguardo Temporal e Identificación Humana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre los catorce nuevos cuerpos localizados en el nivel estratigráfico de aproximadamente dos metros y medio de profundidad, permanecen en contexto dentro de la fosa a la espera de su recuperación conforme a los protocolos técnicos que aseguran un registro adecuado y la preservación de la evidencia para su posterior traslado.

En estos trabajos, coordinador por la Subsecretaria de derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, intervienen especialistas en arqueología, antropología forense, criminalística, psicología y derechos humanos