Descubren irregularidades en Sedesol-Veracruz

VERACRUZ, Ver., noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Al menos 27 servidores públicos estatales, un jefe de departamento y 26 analistas de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Veracruz cobran un salario público y estarían incluidos como beneficiarios de un programa social, se denunció durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

En la comparecencia del titular de la Sedesol estatal, Guillermo Fernández Sánchez, la bancada del PRI en el Congreso evidenció que los servidores públicos reciben apoyos como beneficiarios del programa Estrategia Sembremos Bienestar Común. El legislador y actual dirigente estatal del PRI, Marlon Ramìrez, denunció que identificó en el padrón único de sujetos, derecho y administración de información territorial a funcionarios de la propia Sedesol.

Las personas que presuntamente están registradas en el padrón, perciben un total 331 mil 398 pesos de programas sociales estatales al mes. Ello adicional a sus ingresos como servidores públicos, con sueldos que oscilan entre 13 mil hasta 25 mil 660 pesos mensuales. "A lo que se le suma que varios de ellos también son beneficiarios de programas sociales federales como Jóvenes Construyendo el Futuro", acusó.

El diputado dijo que en el análisis de la información se encontró una posible homonimia en la persona de nombre Gloria Sánchez Hernández, que tiene el mismo nombre de la Senadora por Veracruz, dada de alta como Jefe de Departamento de Registro Estatal de Información Regional y beneficiaria de programas sociales federales y estatales. "Ojalá en el informe que nos va a ser llegar aclararnos esta parte a lo mejor con una fotografía, porque hay casos de homonimia y no quisiéramos pensar que la senadora que merece todo nuestro respeto estuviera en esta situación". El legislador entregó al funcionario del gobierno de Morena un listado obtenido de los portales de transparencia y pidió verificar esta información.

"En caso de que lo sea, ¿a quién de la dependencia debe atribuirse esta responsabilidad y tenía conocimiento de la duplicidad en el cobro de ingresos en funcionarios y que acciones en materia de transparencia y de procedencia se tomarán?", demandó. Fernández Sánchez anunció que investigaría el presunto caso de corrupción, pues recordó que se publicaron las reglas relativas a los programas emergentes por Covid-19, en el 2020 y 2021. "Las reglas no nada más consisten en que los propios funcionarios no lo deban hacer, eso está prohibido, sino que estaban enfocadas en que no se duplicaran programas sociales hacia el público en general, así que esta información que me entrega con nombres, salarios y apoyos, lo voy a revisar y con mucho gusto en 48 horas de acuerdo al Artículo 154 fracción 8, le contestaré si me lo permite", justificó.