Desde Clonazepam a marihuana: los casos de estudiantes intoxicados

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- Desde septiembre pasado se han registrado en México varios casos de estudiantes de secundaria y bachillerato intoxicados en Chiapas, Sinaloa, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Ciudad de México y Nuevo León, e inclusive algunos de los jóvenes debieron ser hospitalizados. Presentamos aquí un recuento, luego de que un nuevo grupo de jóvenes resultó intoxicados por consumir brownies que presuntamente eran de marihuana, y además se reportó la intoxicación de al menos ocho menores de edad en una secundaria de la Ciudad de México.



Chiapas y Sinaloa

Los primeros casos se registraron en Chiapas; el 29 de septiembre más de una treintena de estudiantes de la escuela secundaria federal 1 de Tapachula resultaron intoxicados.

El 1 de octubre en Sinaloa, otro caso se registró en la Escuela Secundaria Técnica número 28, del municipio de Guasave, donde cinco estudiantes fueron inducidos a consumir varias pastillas de pastillas de Clonazepam, medicamento usado para cuestiones nerviosas tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención.

El 7 de octubre, de nuevo en Chiapas, 110 estudiantes de la Escuela Secundaria Juan de Asbaje, en el municipio de Bochil, resultaron intoxicados y como consecuencia presentaron mareos y convulsiones, por lo que tuvieron que ser trasladados a una clínica del IMSS y consultorios particulares. Uno de los adolescentes debió ser hospitalizado e intubado.

Este caso fue el que levantó las alertas en el estado por lo que ocurría, ya que los estudios médicos que realizaron las autoridades reportaron que los estudiantes habían dado negativo a sustancias tóxicas, aunque los análisis que padres de familia hicieron a dos de los jóvenes en laboratorios privados dieron positivos a cocaína. La escuela fue cerrada durante un mes; fueron removidos los maestros y la directora.

El 11 de octubre, de nuevo en Tapachula y de nuevo en la Secundaria Federal número 1, 18 estudiantes resultaron intoxicados por el aparente consumo de sustancias ilícitas que no fueron identificadas.

El 13 de octubre, en Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas, cuatro estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) número 33 resultaron intoxicados por consumir panecillos mágicos de canabis.



San Luis Potosí

Algo similar ocurrió en San Luis Potosí el 24 de octubre, cuando un grupo de jóvenes de la a preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería ingirieron brownies preparados con cannabis, provocándoles mareo y vómito. Los responsables fueron reubicados en otros centros educativos o cambiados de turno.



Veracruz

El pasado 8 de noviembre pasado, siete estudiantes del Ilustre Instituto Veracruzano (IIV), colegio de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, se intoxicación al haber ingerido presuntamente Clonazepam. Los jóvenes del colegio debieron ser trasladados a un hospital, donde se les reportó estables y fuera de peligro.

En este caso, las autoridades educativas de Veracruz determinaron que los estudiantes ingirieron el medicamento para participar en un reto de TikTok. El gobierno estatal informó que algunos de los involucrados fueron reubicados otras escuelas y se les daría seguimiento médico, así como asesoría psicológica.

A uno de los estudiantes le encontraron 30 pastillas de clonazepam, con las cuales se presume que habían efectuado el reto.



Hidalgo

En Hidalgo se han registrado al menos dos casos. El 21 de octubre, alrededor de 25 alumnos de entre 15 y 18 años de edad del Colegio de Bachilleres del estado de Hidalgo, plantel Mecatlán, en el municipio de Yahualica, fueron ingresados a diversas clínicas de salud por un aparente cuadro de intoxicación.

Posteriormente se dio a conocer que los análisis practicados de manera particular a una de las estudiantes afectadas dio positivo a metanfetamina. El 28 de noviembre, al menos 29 estudiantes de la escuela secundaria "Felipe Ángeles", ubicada en el municipio de Atotonilco de Tula, registraron síntomas de intoxicación, con mareos, vómito y dolor de cabeza, sin que se diera a conocer qué lo provocó.

Ante todos estos casos, en la conferencia de prensa mañanera, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó el 9 de noviembre que de acuerdo con estudios toxicológicos en los casos de presuntos casos de intoxicación de alumnos de secundarias y preparatorias de Chiapas, Veracruz e Hidalgo, arrojaron resultados negativos a metanfetaminas, marihuana, cocaína u otras sustancias ilegales.

Agregó que, en el caso de Hidalgo, se tiene la hipótesis de la SEP y de las autoridades escolares que los hechos obedecen a una "tendencia simulada en red".



Ciudad de México

La mañana de este jueves 19 de enero se reportó la intoxicación de al menos ocho menores de edad en una secundaria de la Ciudad de México por intentar cumplir un peligroso reto de la plataforma de videos cortos, TikTok. Esta no es la única vez que este lamentable hecho ocurre con niños en el país.



Nuevo León

Mientras que la secretaría estatal de Salud de Nuevo León atiende el caso de tres menores de una escuela secundaria de San Nicolás de los Garza quienes, por participar en un reto viral, el miércoles se intoxicaron al ingerir un medicamento que se prescribe para tratar estados de ansiedad y crisis convulsivas.