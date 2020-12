Desde la Cámara de Diputados, alianza "busca condicionar el presupuesto", insiste AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la coalición del PAN-PRI-PRD busca regresar tener la mayoría de la Cámara de Diputados para condicionar la aprobación del Presupuesto y regresar a las partidas de moches.

Pero les advirtió: "Toco madera, pero también que le vayan pensando porque si lograran ese retroceso, yo no voy a ser cómplice de corrupción, las partidas de moches se acabaron y acudiría a la instancia legal que corresponda, pero no voy a ser cómplice en la entrega de sobornos, se acabó el maiceo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo insistió en que la oposición quiere quitarle el dinero del presupuesto a los pobres, para eso se están aliando.

"No les importan las gubernaturas, las presidencias municipales, les importa ganar el Congreso, la Cámara de Diputados, lo han dicho ellos, porque la facultad exclusiva de la Cámara es la aprobación del Presupuesto".

"Que quieren que enviemos nosotros como nos corresponde nuestra iniciativa de Ley de Presupuesto como el año próximo y como supuestamente con el plan que tienen no vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados entonces van a modificar el proyecto de ley del presupuesto y van a eliminar los programas sociales, y van a querer que regresemos a las partidas de moches, a condicionarnos. A decir, si te aprobamos, pero vamos a llegar a un acuerdo, cuánto nos vas a dar a nosotros", dijo.