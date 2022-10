Desembolsaron en el Grito 17.4 millones de pesos

A-AA+

La celebración del Grito de Independencia que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador la noche del 15 de septiembre tuvo un costo de más de 17.4 millones de pesos; sin embargo, la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negaron tener datos del gasto que se hizo en la visita de invitados a los festejos, como el expresidente de Bolivia, Evo Morales, o Aleida Guevara, hija del Che Guevara.

En respuesta a una solicitud de información, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto de Presidencia de la República indicó que el monto del servicio integral para la organización del evento tuvo un costo de 17 millones 479 mil 275 pesos.

Los gastos que se han realizado en este festejo durante el gobierno actual suman 61 millones 330 mil 848 pesos.

La Oficina de la Presidencia detalló que en 2019, el primer Grito del Presidente tuvo un costo de 10 millones 718 mil 852 pesos; en 2020, año que marcó la llegada de la pandemia de Covid-19 y donde lució por primera vez un Zócalo vacío para evitar contagios del virus, se destinaron 14 millones 744 mil pesos.

El año pasado, el Grito tuvo un costo de 18 millones 388 mil pesos y este 2022, 17 millones 479 mil 275 pesos.

Se echan la bolita

Al preguntar a la Presidencia de la República los gastos generados por la visita de invitados internacionales a la ceremonia del Grito de Independencia de este año, entre ellos, los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica; Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara, entre otros, aseguró que no tenía esta información.

"En ese sentido, a la fecha no se localizó evidencia documental que atienda el requerimiento del solicitante, enfatizando que se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable en los archivos que obran en poder de esta Unidad Administrativa, sin encontrar elemento alguno que permita advertir o suponer que se generó en dichos archivos.

"Ahora bien, en relación con el detalle referente a ´planeación, equipo, escenario, fuegos pirotécnicos, show, invitados´, no se localizó evidencia documental en los archivos de esta Unidad Administrativa, por lo que existe imposibilidad jurídica y material para remitir algo adicional", señaló la Presidencia.

La dependencia federal remitió entonces a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual podría contar con esta información.

"Tomando en consideración el texto de su solicitud se sugiere al peticionario realice una solicitud de acceso a información al sujeto obligado Secretaría de Relaciones Exteriores, quien pudiera contar con información de su interés", agregó.

Sin embargo, al llevar a cabo la solicitud, la Cancillería contestó que era "notoriamente incompetente" para dar respuesta, por lo que recomendó dirigirse a la Presidencia de la República, pues señaló que es la institución encargada de la ceremonia.

"Sobre el particular, se informa que este sujeto obligado es notoriamente incompetente para atender su petición, toda vez que es la Oficina de la Presidencia de la República, quien se encarga de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Presidencia, incluyendo las unidades de apoyo; asimismo, la Dirección General de Logística de la Oficina de la Presidencia es quien se encarga de coordinar y supervisar el desarrollo de los programas y de las actividades logísticas que se realicen en los eventos en que participe el Presidente y, por lo tanto, es dicha oficina quien puede contar con información respecto", explicó.

Dentro de sus arengas en el Grito de la Independencia, desde el Balcón Presidencial, el Jefe del Ejecutivo federal además de lanzar vivas a los héroes patrios, convocó a que muera la corrupción, el clasismo y el racismo.