"Deseo concedido... pero por mentir", responde García Vilchis a Calderón

En la mañanera de este miércoles de López Obrador desde Nayarit, Elizabeth García Vilchis le "concedió el deseo" al expresidente Calderón y explicó la polémica del tren a Santa Lucía que algunos señalaron como "un montaje".

Incluso la encargada de "las mentiras de la semana" dio un "tutorial" sobre las cámaras de los dispositivos móviles porque López-Dóriga contó que justo cuando López Obrador señaló por la ventanilla, "desaparece el Aeropuerto sin explicación alguna".

"Todo resultó que el presiente y una comitiva sí viajaron en tren y el video se hizo durante el recorrido rumbo al Aeropuerto de Santa Lucía. Este ataque ridículo daría mucha risa de no ser porque quienes diseminaron esta noticia falsa son periodistas y políticos reconocidos, quizás ahora más, pero por su vocación de mentir con tal de atacar al presidente López Obrador", declaró Gracía Vilchis.

La explicación de Elizabeth García Vilchis

Elizabeth García Vilchis describió que López Obrador, acompañado de una comitiva, realizó un recorrido de supervisión de 8.7 kilómetros por las obras del tren que conectará a la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto.

La encargada de la sección de la mañanera mostró una fotografía del punto donde se subieron al tren y donde se bajaron e hizo referencia a lo publicado en redes por López-Dóriga y por Calderón, "quien además pidió que se presentará el caso en esta sección".

"Señor: deseo concedido, pero por mentir. Y creo que en ese tuit hace referencia a mí, pero no por mentir y además está muy pendiente de nuestra sección. Lo felicitamos", respondió García Vilchis al expresidente Calderón.

"Queda claro que las acusaciones del montaje son falsas", agregó.

Puntualizó que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller realizó una transmisión en vivo del recorrido en Instagram en "donde se aprecia el tren en movimiento a través de las ventanas".

"También se ven las vías por dentro y por fuera y los acompañantes al recorrido", refirió García Vilchis y cuestionó si el gobernador priista Alfredo del Mazo se prestaría a un montaje.

Ante las críticas al video, la encargada de la sección de la mañanera de López Obrador presentó un "breve pero muy útil tutorial" sobre el uso de dispositivos móviles y cámaras porque el argumento principal en redes sociales y medios es que las ventanas del tren "se veían en blanco y que el supuesto simulador habría fallado pues en el video se aprecia una luz parpadeante".

Explicó que "se trata de un efecto de la cámara que al colocarla en modo manual, el usuario puede elegir cuánta luz desea ver y al ponerlo frente a una cámara a medio día en modo manual, como está grabado el video que publicó el presidente López Obrador, lo que enfoca la cámara son los rostros y bloquea el exceso de luz, le invitamos a que lo intente en casa".

"En una parte del video se observa cómo el tren va avanzando al lado de una pared y nosotros les preguntamos: ¿Si había una pared qué querían ver?", dijo.

Describió un video en el que se ve el recorrido de los 8.7 kilómetros que hizo López Obrador en el tren, a 30 kilómetros por hora, con dos paradas y velocidad reducida en varios tramos para observar detalles.

Precisó García Vilchis que se usó un vagón especial de inspección de líneas de Ferromex. "Las vías actuales son para el tren de carga, se van a cambiar y se construirán trenes nuevos de pasajeros del Tren Suburbano que sale de la estación Buenavista y cuyo recorrido al Aeropuerto será de 45 minutos", añadió.

"No quisiéramos nosotros decepcionarlos de esta manera, pero no, este gobierno no tiene esa fantasiosa estructura cinematográfica; tampoco pone pantallas verdes para 'photoshopear' asistentes al Zócalo como sí lo hacía el PRI en 2012, en 2015 y 2018", ironizó García Vilchis.

"En lugar de llamarlos oposición, deberíamos llamarlos confusión", declaró ante las críticas.