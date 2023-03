Desertaron dos militares tras el ataque a jóvenes

Nuevo Laredo, Tamps.- Dos militares que participaron en los hechos que dejaron cinco jóvenes muertos en esta ciudad desertaron, mientras otros cuatro están bajo investigación, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Además, fuentes del gobierno federal indicaron que los fallecidos no portaban “nada ilícito”, mientras que el dictamen de las necropsias establece que en los cuerpos no se aprecian restos de pólvora. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se trate de “supuestos sicarios” no se puede permitir la ejecución de nadie.

La Defensa Nacional informó que los cuatro uniformados deben estar en la prisión del Campo Militar Número 1 a más tardar hoy, toda vez que accionaron sus armas y fueron vinculados a proceso por el delito de desobediencia en el orden militar.

Indicó que ese ilícito es independiente de las responsabilidades a las que se hagan acreedores como resultado de las investigaciones que realizan las autoridades civiles. En tanto, fuentes consultadas señalaron que el caso de los desertores ya se indaga.

El presidente de la organización Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, precisó que existe una segunda carpeta de investigación por delitos cometidos contra el orden militar, como desobediencia contra cuatro efectivos.

Fuentes del gobierno federal señalaron que en videos se aprecia que dos vehículos militares estaban persiguiendo a la pick up de los jóvenes. En su declaración, el capitán Elio “N” admite que los elementos a su cargo fueron los responsables de haber disparado sin tener orden para hacerlo.

Detalla que varios accionaron sus armas de fuego sin que diera la orden y “de manera inmediata, vía alta frecuencia, ordené alto al fuego. Al continuar con la inspección en el interior del vehículo no se localizó nada ilícito”.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al Ejército mexicano a rendir cuentas sobre la actuación de sus elementos en los asesinatos.

“Sobre los recientes hechos en Nuevo Laredo, llamamos a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación pronta y eficaz y a la Secretaría de la Defensa Nacional a rendir cuentas sobre la actuación de sus elementos”, dijo el organismo en un pronunciamiento.

“Recordamos que los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de personas deben ser investigadas y juzgadas por jueces civiles”, puntualizó AI en su texto.