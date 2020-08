Desestima Morena exhorto para suspender celebración del Grito de Independencia

De nada valieron los esfuerzos de la oposición para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los titulares de las Fuerzas Armadas a suspender el festejo del Grito de Independencia, como lo tiene previsto. Morena rechazó aprobar que el Congreso capitalino hiciera un llamado al gobierno federal.

"Sería muy grave el riesgo de contagio de Covid-19. Es contradictorio que mientras las autoridades sanitarias le pidan a los ciudadanos no salir de casa, el Ejecutivo los invita al Zócalo, hasta con antorchas, para el festejo", dijo el diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo.

La coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, encabezó la negativa de su partido y aliados, "porque no hay motivo para suspender ese importante evento. Incluso, los invito a que vayan, pues también se hará el sorteo para el avión presidencial".

El perredista Jorge Gaviño Ambriz expuso que pese al llamado del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que pide a la gente no salir de casa, "el Presidente, quien carece de sentido común, invita al Zócalo al menos a 500 personas. Sean coherentes, les pido a ustedes, señores y señoras diputados, no a su líder, porque no es su cualidad".

Esto provocó que el morenista Ricardo Ruiz Suárez suspendiera la lectura de su libro para responder: "No tiene sentido discutir algo que va hacerse. Eso de que va a llenarse el Zócalo, de que va haber contagiadero, es mentira. El Presidente nunca habló de llenar la plancha del Zócalo".