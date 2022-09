"Designación de Carlos Joaquín, para incrementar turismo", dice AMLO

A-AA+

La decisión de designar al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como próximo embajador de México en Canadá obedece a que tiene mucha experiencia en materia de turismo y "nos va a ayudar" a incrementar el flujo de visitantes canadienses a esa entidad, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores aún no solicita el beneplácito del gobierno de Canadá, pero confió en que no demoren mucho los trámites administrativos y legislativos para que se concrete el nombramiento sin problemas.

"¿Por qué Carlos Joaquín en Canadá?, hay mucha afluencia turística de ese país, yo creo que es el segundo país con más turistas que visitan Quintana Roo, después de Estados Unidos, entonces Carlos tiene mucha experiencia en esta materia, va a ayudarnos mucho a seguir promoviendo el turismo en Quintana Roo, que es una opción una alternativa que beneficia a muchos! el turismo tiene esa cualidad de que no sólo produce, genera riqueza, sino distribuye la riqueza", subrayó.

El presidente López Obrador destacó que millones de mexicanos viven del turismo, por lo que "necesitamos seguir impulsando la actividad turística, cuidando desde luego el medio ambiente, garantizando la seguridad pública y se está haciendo un buen trabajo en esta materia y Carlos (Joaquín González) nos va a ayudar bastante".