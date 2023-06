Designación de ministros por voto afectaría la independencia, señalan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- Durante el segundo conversatorio realizado en la Cámara de Diputados, para analizar la forma en la que son designados los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los especialistas coincidieron en que elegirlos mediante el voto popular, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, afectaría la independencia judicial.

El exministro José Ramón Cossío Díaz se pronunció en contra de la propuesta del titular del Ejecutivo, porque dicho mecanismo podría afectar la independencia judicial, al convertir la designación de los ministros en un asunto electoral.

"Existe la duda, esa sí la pongo como duda porque es un tema a explorar con más detalle, si se puede considerar una afectación a la independencia judicial, un mecanismo puramente electoral o primordialmente electoral de los ministros", comentó.

También señaló que la designación de los ministros por medio de voto popular, sería materia electoral, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría desechar la pregunta de una posible consulta popular.

"Creo que existen sólidos argumentos para que la Corte, al momento en el que se le plantee la pregunta (de la consulta popular) diga: la elección de los ministros es materia electoral y por consecuencia no se puede llevar a cabo la reforma por vía de la consulta popular", explicó.

Por su parte, Karolina Monika Gilas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, expuso que la elección popular de los ministros de la Suprema Corte podría conllevar vicios, propios de una campaña electoral.

"Me parece que abrir el Poder Judicial a una elección popular podría llevar a mayores vicios", afirmó durante su participación ante especialistas y diputados federales de la bancada de Morena y el Partido del Trabajo.

Refirió que la representación y legitimidad democrática se logra a partir del Poder Ejecutivo y Legislativo, y si se decidiera alterar el procedimiento, la ruta podría ser incorporar a la academia y a las barras de abogados en esta tarea.

Además, recordó que apenas hace dos años se realizó una reforma que alteró varias áreas de la carrera judicial, por lo que no es momento de hacer otra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que todo cambio requiere tiempo para funcionar.

En su turno, Froylán Muñoz Alvarado, director Nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito (JUFED), dijo que la elección de los ministros por voto popular, contraviene aspectos constitucionales y convencionales, como la independencia judicial.

"(Los juzgadores federales) no somos ni debemos ser representantes de mayoría o minoría alguna, como tampoco oposición de partido político alguno; nuestra norma es la Constitución y las leyes correspondientes, y nuestro principio es la justicia y no la política", afirmó.