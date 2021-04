Desiste Tungüí de amparo para frenar su captura

Édgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, excomisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, se desistió del amparo que pidió para frenar su captura por autoridades mexicanas.

Ante la juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, el exfuncionario presentó un escrito con el que manifestó su voluntad de no continuar con la demanda por la que pidió protección constitucional.

El amparo fue tramitado el pasado 5 de abril y de inicio la juez le concedió la suspensión provisional para el caso de que, de no ser perseguido por delitos que merezcan prisión preventiva de oficio, las autoridades no puedan detenerlo. Si la juez acuerda de conformidad el desistimiento, la suspensión dejará de tener efectos y el gobierno mexicano no tendrá ningún impedimento para detenerlo. Tungüí Rodríguez fue detenido el 2 de abril en España y desde entonces aceptó ser enviado a México, por lo que está sujeto a un proceso de repatriación.

Esto, debido a que el gobierno federal no ha solicitado la ejecución de ninguna orden de captura provisional con fines de extradición a pesar de que existe una ficha roja de Interpol.