Desmantelan en Edomex una red de extorsionadores

Ecatepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, junto con autoridades federales y estatales, ejecutó la Operación Desconexión durante 46 días y desarticuló una estructura criminal que combinaba extorsión telefónica y digital con el robo de datos personales a través de giros negros para luego comercializar droga.

Las investigaciones, que forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, revelaron que desde los call centers —ubicados en Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, entre otros municipios mexiquenses— se suplantaban instituciones financieras mediante llamadas masivas y páginas web clonadas.

Los operadores usaban guiones para generar falsas alarmas sobre movimientos bancarios, ofrecer premios inexistentes o simular entregas de paquetería para obtener transferencias o datos confidenciales de las víctimas.

Los giros negros cumplían un doble propósito estratégico dentro de la red: por un lado, recolectaban datos sensibles de clientes bajo apariencia de negocios legítimos; por otro, operaban como fachadas para la venta de droga, lo que permitía expandir el control territorial y generar ingresos adicionales mientras mantenían la apariencia de actividades comerciales normales.

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En total, las autoridades de los tres niveles de gobierno capturaron a 102 personas: 25 mexicanos y 77 extranjeros. Aseguraron 67 inmuebles que funcionaban como call centers, cinco centrales de préstamo, 14 puntos de venta de droga y 106 giros negros.

También decomisaron 67 servidores, 2 mil 844 equipos de cómputo, 265 laptops, 353 discos duros, 404 teléfonos celulares, más de 3 mil chips, 80 tokens de banca en línea y cinco armas de fuego, además de narcóticos.