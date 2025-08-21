Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Estado de México

logo pulso
Por El Universal

Agosto 21, 2025 01:29 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Gabinete de Seguridad anunció este jueves 21 de agosto la realización de 16 cateos en Jalisco, Nayarit y Estado de México, con el objetivo de desmantelar la estructura de una célula delictiva dedicada al tráfico de armas, presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De las acciones, 14 en Jalisco, una Nayarit y una en el Estado de México, se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, entre la que sobresale Héctor Agustín Díaz Vázquez "Cachorro", identificado como líder del grupo delictivo y jefe de plaza del CJNG.

Además del cabecilla, entre los detenidos se encuentran las siguientes nueve personas:

Luis Diego Díaz Barajas, principal operador financiero de la estructura

Adily Paola Cañedo "N", operadora financiera

Bernardo Enrique Castañeda "N", encargado de la estructura logística

Javier Othón López "N", "Jalisquillo", encargado de la compra y venta de arma para su distribución

Héctor Alejandro Arenas "N", encargado de modificar y elaborar piezas de armas

Kevin Darío Marcial "N", dedicado a la compra y venta de armas

Salvador López "N", encargado de distribuir y modificar armas

Santiago de Jesús Sandoval "N", vendedor minorista armas en Nayarit

Fernando Israel Aboytes "N", dedicado a la compraventa de armas para su distribución

Asimismo, se informó en un comunicado conjunto de autoridades de seguridad que en los cateos fueron aprehendidos Ramón Alonso Ávila "N", Lilia Padilla "N", Andrea Rosina "N" y Rogelio Ambriz "N".

Entre los aseguramientos, elementos resguardaron granadas, cartuchos, cargadores, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega.

