Desmiente Segob que titular de Sedena se negara a comparecer

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- Es falso que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, se negara a comparecer ante diputados federales, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En reunión con integrantes del Congreso capitalino, el titular de la Segob aclaró en primer término que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados "no es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario, en este caso el secretario de la Defensa".

Además, explicó que el encuentro de trabajo se iba a realizar en las instalaciones de la Defensa, pero el secretario de dicha comisión, Sergio Barrera Sepúlveda, le envió al titular de la Sedena una carta con expresiones "irrespetuosas", lo que motivó la cancelación de la reunión.

"Una comunicación, una carta que envía el presidente de la Comisión de Defensa, que es el diputado Villarreal, un intercambio de cartas, en la cual le expone o le propone al secretario de la Defensa una reunión de trabajo, para revisar los temas presupuestales y que se le pueda dotar de mayor presupuesto a la secretaría de la Defensa para evitar el hackeo, así dice el oficio.

"El secretario de la Defensa dice que no tiene ningún inconveniente, pero que le pide, como se hace siempre, que esa reunión de trabajo, ese intercambio de opiniones, fuese en las instalaciones de la secretaría de Defensa.

"A eso, acuerdan incluso una fecha. Hay una carta del secretario de la comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos, por demás irrespetuosos, se dirige al secretario de la Defensa, diciéndole que bajo ningún motivo aceptan ir a las instalaciones de la secretaría de la Defensa.

"Y pues, ante ese desaguisado, el secretario de la Defensa informa al presidente de la comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo, pero no era una un citatorio para que compareciera a rendir cuentas", subrayó.

Adán Augusto López afirmó que tanto el secretario de la Defensa, como el de Marina, y las Fuerzas Armadas en su conjunto, están en permanente comunicación tanto con Cámara de Diputados, con Cámara de Senadores.