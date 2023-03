Desplazadas triquis acusan que no han sido reubicadas tras desalojo

A-AA+

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Mujeres Triquis, víctimas de desplazamiento forzado de San Juan Copala, denunciaron que hoy se cumplieron tres meses del desalojo arbitrario de los Portales del Palacio de Gobierno de Oaxaca, por parte del gobierno de Salomón Jara Cruz, y hasta el momento siguen sin ser reubicadas para trabajar, como les prometió el mandatario.

En su protesta también reprobaron la represión del gobierno del estado contra las protestas que se realizan frente al palacio de gobierno, esto tras los operativos policiales realizados el lunes y martes en contra de manifestantes.

"Hacemos un llamado a las colectivas de mujeres de Oaxaca, a las familias de víctimas de feminicidios a los defensores de la vida, de la tierra, del agua, de los bosques, para poner un alto a la represión del gobierno de la 4T".

También desmintieron las declaraciones del gobernador Salomón Jara en las que las relaciona con el exgobernador José Murat Casab y sobre que apoyan al PRI, luego de que en su conferencia semanal Jara acusó que la líder de un grupo de mujeres, Lorena Merino, era dirigida desde Polanco.

"Nosotras somos mujeres indígenas, independientes del municipio autónomo de San Juan Copala, y no pertenecemos a ningún partido político electorero, que lo único que les interesa es obtener votos y se olvidan después de los compromisos y desatienden a los pueblos originarios".

Las mujeres triquis acusaron a Salomón Jara de criminalizar a las desplazadas para incumplir las demandas que tienen y que los gobiernos no atienden desde hace 13 años, tiempo en que no han dado una solución duradera.

De igual manera reprobaron la detención arbitraria de Lorena Merino, que es víctima de desplazamiento forzado y viuda. Esto pasa, dijeron, por falta de atención y sensibilidad política del Estado.

Este jueves, Jesús Romero, secretario de Gobierno, informó que Lorena Merino continúa detenida por los delitos de resistencia a la seguridad pública y por alterar el orden público.

Estas declaraciones son una versión diferente al día en que fue detenida, cuando las autoridades la acusaron de vender mercancías en el Palacio de Gobierno, un espacio prohibido, y con la cual justificaron que fuera retirada por un fuerte operativo policial; la dirigente negó los señalamientos.