Despliegan operativo en frontera entre Chiapas y Guatemala

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., julio 23 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo de cerca de 150 efectivos del Ejército Mexicano y agentes de la Guardia Nacional en la zona fronteriza con Guatemala, ante hechos violentos y para reforzar la seguridad en la región.

Una fuente castrense dijo que el operativo llamado "Fuerza de Tarea Regional", integrado por unos 100 soldados y 50 agentes de la Guardia Nacional, actuará para inhibir y combatir delitos y garantizar la seguridad pública.

Fuentes de seguridad señalaron que, al menos, cinco personas fueron asesinadas en municipios de la frontera con Guatemala en recientes días.

Esos homicidios están vinculados con acciones de la delincuencia organizada, indicaron.

El operativo castrense- militar lanzado no tiene como objetivo atender el flujo de migrantes que repercute en la región con la incursión no legal de extranjeros que cruzan a México por el río Suchiate.

La semana pasada, migrantes que llegaron por el Suchiate formaron caravanas hacia Tapachula, tras argumentar que no son atendidos por las autoridades migratorias de la zona.

De acuerdo con el itinerario de las Fuerzas Armadas, los más de cien soldados y agentes, montarán patrullajes en las cabeceras municipales fronterizas con Guatemala.

Se movilizarán, entre otros, en Suchiate, Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez, así como sus comunidades.