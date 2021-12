"Después de 2024 trataré de no salir para que no me tomen fotos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras finalizar su sexenio, en septiembre de 2024, no "quiero saber nada de política", por lo que adelantó que no dará conferencias, evitará salir a la calle para que no le tomen fotografías y cancelará su línea telefónica.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conservador en México.

"No voy a escribir todas estas anécdotas después, porque cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo porque viene lo de la consulta, si lo permite el Creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre del 24 y ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo", dijo el presidente.

"Me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en tres, en cuatro, en cinco años. Porque ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono, no voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo pues voy a procurar no salir, no voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada", explicó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario adelantó que en su retiro tendrá una rutina de actividades que incluirá ejercicio, pues manifestó que ya que de acuerdo a la creencia popular cuando una persona no está activa la salud se deteriora, se "muere más rápido".

"Entonces, voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, eso sí, y eso me va a tener pues con trabajo, con mucho trabajo, porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano, mis ejercicios y tener una rutina".

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador indicó que en una plática con Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener) y con Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, le informaban que hay trabajadores petroleros que no quieren jubilarse, pese a que mantienen prestaciones.

"Les digo: Y entonces ¿por qué no se jubilan?, que además al momento de jubilarse se llevan como un bono de jubilación. Entonces, Rocío, que su esposo ya está jubilado, dice: ´Es que hay problemas en la familia´, cuando se jubila la mujer o se jubila el hombre ya están más tiempo juntos, ya la convivencia se hace especial. Pero hay otra cosa, que no sé si sea cierta, pero que habría que ver: que se mueren más rápido, porque el que está acostumbrado al trabajo... Y además y que ya esto se sabe pues, que ´no, mejor sigo trabajando´", dijo el presidente.

"También las enfermedades, y esto tiene que ver con la psicología, mientras está ocupado aguantan las enfermedades y cuando ya no tiene uno ocupación ya aparecen", agregó.