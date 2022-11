Después de 8 horas, liberan bulevar en zona turística de Cancún

A-AA+

CANCÚN, QR., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El bloqueo del bulevar Kukulkán, en la zona turística de Cancún, fue levantado por las madres de personas desaparecidas, luego de que la gobernadora de Quintana Roo, "Mara" Lezama, les llamó vía telefónica para acordar una reunión a celebrarse la tarde-noche de mañana, luego de más de ocho horas de trastocada la movilidad en esa arteria.

Deysi Blanco, madre de la adolescente Fernanda Canul, desaparecida en la colonia Nazareno, en la zona continental de Isla Mujeres, el pasado 21 de julio, fue quien recibió la llamada de la mandataria estatal, la noche de este miércoles, a través del secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, Jorge Aguilar Osorio.

Lezama Espinosa explicó a la señora que se encontraba en carretera, regresando de Mahahual, hacia Chetumal, en la zona sur de Quintana Roo, ofreció sostener una reunión a las 17:30 horas, mañana y le dijo que era la intención de su gobierno "no permitir más violencia contra las mujeres".

La mujer le preguntó si prometía que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Montes de Oca, sería destituido; Aguilar Osorio intervino para aclarar que ese era "otro tema", pues la llamada era para acordar un primer encuentro.

"No tengo señal, estoy en carretera", se escuchaba decir a la mandataria estatal, mientras el funcionario insistía en que la cita estaba acordada.

"Yo la estoy escuchando, pero una cosa le digo: Usted me ha dejado plantada, cuando le he pedido; pero nos vas a recibir a todos los de (el colectivo) Verdad, Memoria y Justicia; no quiero mesas de trabajo", le respondía Deysi, mientras la gobernadora intentaba explicarle que el tema "no es político", y que ella solo podía hacer lo que le mandataba la ley.

"Sabes quién soy, sabes que soy una mujer de bien; el compromiso es 5:30 de la tarde, con quien quieras", añadió la gobernadora.

Mientras Deysi y un grupo de madres buscadoras estaban al teléfono de Aguilar Osorio, con Lezama Espinosa, a la fundadora de la organización "Somos Tus Ojos", Fabiola Cortés, le tocaba lidiar –a unos metros– con un grupo de supuestos trabajadores que, en estado etílico, estaban provocando a los familiares que mantenían el bloqueo a la altura de la Casa de Gobierno, en la zona hotelera.

Esas personas, sin mayor atribución, intentaron desatar las lonas que, de extremo a extremo, colocó el colectivo "Verdad, Memoria y Justicia", para impedir el paso por los cuatro carriles del bulevar.

En entrevista, el encargado de la política interna del ayuntamiento, afirmó que se cumplió con todo lo solicitado y que era momento de acatar el acuerdo y levantar el bloqueo para no seguir violentando el derecho de tránsito de las y los trabajadores de la zona hotelera, de sus residentes y de las y los turistas, que seguían copando el bulevar, en un largo peregrinar que abarcó, en muchos casos, más de 10 kilómetros a pie.

"No podemos afectar turistas, a gente de la tercera edad, vehículos de emergencia; hemos sido muy tolerantes por el tema de la libre manifestación. La gobernadora es respetuosa de la libertad de expresión. Nos pidieron una llamada...ya la tienen", indicó.

Cuestionado sobre por qué haber esperado tantas horas para hacer la llamada telefónica, eludió la respuesta y aclaró que esa primera demanda está resuelta, toda vez que la exigencia de fondo es la petición de destitución del fiscal.

A partir de las 20 horas el colectivo y la organización "Somos Tus Ojos" levantaron el bloqueo. Deysi Blanco advirtió que si mañana no se logran acuerdos que redunden en la localización de su hija de 12 años, bloqueará las carreteras que conducen a Mérida y Playa del Carmen.

Blanco explicó en entrevista que si bien la hora de la reunión de mañana, se ofreció a las 17:30 horas, a las 15 horas se repondrá la audiencia de vinculación a proceso del detenido como principal sospechoso de la desaparición de su hija, por lo que el encuentro tendrá que ser entre 18 y 19 horas.

Reacciona la industria turística

El sector turístico de Cancún reaccionó hoy mismo frente a lo ocurrido, es decir, el bloqueo y la tardanza del gobierno estatal para impedir que éste se extendiera, accediendo a comunicarse vía telefónica con las madres buscadoras, que llevan meses o años exigiendo a las autoridades la localización de sus hijas e hijos.

Julio Villarreal, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac-Cancún), manifestó que no se tiene un cálculo aproximado de las pérdidas económicas, pero señaló que muchas personas no pudieron llegar a tiempo al Aeropuerto Internacional de la ciudad y perdieron sus vuelos; otros, no llegaron a sus empleos; hubo eventos cancelados, entre otros.

"Esto afecta al destino, no solo a los restaurantes, sino a la población en general, porque todos tenemos derecho de llegar a nuestras casas y a nuestros trabajos, a nuestro destino, con bien y con la facilidad de poder tomar cualquier vía de comunicación", expresó, pero se declaró a favor de la libre manifestación como un derecho ciudadano, sin afectar a terceros.

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe (CCEC), Eduardo Martínez, "esas no son las formas de manifestar cualquier opinión que tengan", pues bloquear la circulación en la zona hotelera y demeritar la imagen del destino turístico, le parece "fuera de lugar".

"No es la forma, no es bueno para el destino, eso nos perjudica a todos, a los mismos que se manifiestan les perjudicará", señaló, al aclarar que no juzga los motivos, sino las formas e incluso proponiendo que –esas madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos– busquen una "agenda más propositiva".