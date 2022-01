Destaca líder de senadores morenistas la reforma en favor de derechos animales

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- Como parte de los esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano y respetar los derechos de los animales, el Senado de la República fortaleció su labor legislativa para ampliar las obligaciones y ordenar las acciones del Estado en la materia, aseveró el senador Ricardo Monreal Ávila.

En redes sociales, el líder de Morena en la Cámara de Senadores resaltó que, en la ruta hacia la transformación de las instituciones y la vida pública del país, "todas las voces son escuchadas".

En ese sentido, destacó que las reformas en la materia recogen las preocupaciones legítimas de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales y de activistas medioambientales y en favor de los derechos de los animales.

Recordó que esta Legislatura impulsó la creación de diversos instrumentos legislativos, como la Ley General de Economía Circular, la cual busca garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano.

Dicho ordenamiento busca que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de residuos, así como reducir el impacto ambiental derivado de las actividades comerciales.

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar que se erige como una concepción estrictamente antropocéntrica, basada sólo en la protección y mejora de la calidad de vida de las personas", dijo al respecto el legislador.

Asimismo, Monreal Ávila acentuó el trabajo de las y los senadores para reconocer a los animales como seres conscientes y sintientes, e impulsar su protección mediante el combate a cualquier tipo de maltrato.

En esa ruta, cabe recordar que el pasado 2 de septiembre esta soberanía aprobó la reforma que prohíbe el uso de animales en pruebas para productos y artículos cosméticos, así como sancionar el maltrato animal.

El senador aseguró que "el hecho de que los animales de compañía, de trabajo o silvestres no puedan representarse a sí mismos o no alcancen los niveles de desarrollo del ser humano, no significa que sus intereses no deban ser tomados en cuenta".