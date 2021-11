Destituyen a titular de Seguridad de Tlaxcala por evasión de justicia

TLAXCALA, Tlax., noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Tras su fuga para evadir la justicia y procesos penales que pesan en su contra, el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alfredo Álvarez Valenzuela, fue destituido del cargo que ocupaba en el Gabinete legal de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.

Álvarez Valenzuela es investigado desde 2014 por presuntamente haber participado en la desaparición de una persona cuando fue jefe de la Policía de Acapulco, Guerrero, antecedente que le impidió ocupar, años más tarde, la Dirección de Seguridad Pública de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Sin embargo, sin complicaciones, asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala (SSC), después de que llevaba dos años a cargo de operaciones policiales en el estado por instrucciones del Gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, informó que la tarde del sábado elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se presentaron en la sede de la SSC y le solicitaron "todas las medidas de colaboración" para localizar a Álvarez Valenzuela, ahora prófugo.

"De forma inmediata, y en presencia de los elementos de la agencia de investigación criminal, realicé diversas llamadas para localizar al secretario de seguridad ciudadana; sin embargo, esto no fue posible y hasta el día de hoy [domingo] no está localizable", apuntó.

En conferencia de prensa, expuso que el personal de la SEIDO le notificó que tenían una orden para presentar al ahora exfuncionario ante un juez, pero que en ningún momento mencionó que existiera un tipo de delito ni tampoco exhibió físicamente la orden de presentación.

De acuerdo con el historial del expediente 269/2015, existe una orden de aprehensión dentro de la causa penal 88/2014, en contra de Álvarez Valenzuela, por delitos de abuso de autoridad y desaparición forzada de personas que denunció la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

Aunque, en su momento, el juez penal de Chilapa, Guerrero, dictó un auto de libertad, la fiscalía de aquella entidad interpuso un recurso de apelación para revocar la libertad.

González Hernández aseveró que al reportarlo como "no localizable", la gobernadora ordenó suspenderle los efectos de su nombramiento como secretario de Seguridad Ciudadana y, de forma inmediata, nombró como encargado de despacho de la dependencia a Maximino Hernández Pulido, quien ocupada la titularidad de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp).

Precisó que a las 12:49 horas del sábado, todavía tuvo comunicación con quien fuera secretario de Seguridad en Tlaxcala, para coordinar la atención a una emergencia reportada por el servicio 911.

En contra del ahora prófugo de la justicia, también existe una denuncia y carpeta de investigación por hostigamiento sexual en agravio de Erandy N., conducta constitutiva de delito ocurrida cuando él se desempeñaba funciones en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC),como director general adjunto de la Subsecretaría de Migración, Sistema Ferroviario y Robo a Carreteras y Transporte.

Por su "profesionalismo" lo designa la 4T en Tlaxcala. Después de manifestar que el Gobierno local, emanado de la denominada Cuarta Transformación de Morena, coadyuvará en las investigaciones de este caso, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, sostuvo que fue por su "profesionalismo" por el que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros nombró a Alfredo Ávila Valenzuela al frente de la SSC local.

¿En qué se basó el gobierno local para contratar a este personaje?

- En sus cartas credenciales. Él, inclusive, era funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, y todos los antecedentes que se tienen no de un trabajo que venía realizando, ya tenía dos años operando en Tlaxcala como parte del trabajo que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los estados en los municipios, y lo hizo específicamente para combatir el robo de tren, entregando resultados a la secretaría con la detención de uno de los cabecillas que encabezaba el robo del tren en Huamantla.

Él ya conocía porque tenía una cercanía con el estado, pero, además, su carrera, llevaba 10 años como policía federal y que daban cuenta de su profesionalismo, fue parte de la evaluación que se hizo y de los últimos dos años en los que estuvo como enlace de los estados y municipios, fue parte de la evaluación para su designación como secretario de seguridad ciudadana.

Según él, el Gobierno local desconocía los procesos penales que existen en los antecedentes del exfuncionario de Tlaxcala.

"Hay un deber de sigilo en algunas investigaciones y por esa razón no se tenía conocimiento de esta orden de presentación u orden de aprehensión, no lo sabemos, porque no presentaron ningún documento los agentes de investigación criminal, y si esta investigación debe seguirse con sigilo, no se da a conocer abiertamente la misma", arguyó.

Comentó que ni la misma delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) tenía conocimiento del proceso, por apego al principio de sigilo.

"Entonces tampoco el gobierno del estado tenía conocimiento de ello, los otros antecedentes de Acapulco, sí fue revisado con la determinación de que él no había sido señalado, ni había sido vinculado como tal, por la desaparición de un indigente. Y el tema de acoso estaba en un procedimiento, ya estaba en el Órgano Interno de Control y en los próximos días iba a tener una comparecencia", acotó.

El responsable de la política interna de Tlaxcala, subrayó que el nuevo sistema de pena acusatorio opera bajo el principio de la presunción de inocencia; es decir, no se puede determinar antes de juzgar si es culpable.

"Eso es para todos y él también tienen esos beneficios, entonces sí conocimos sus antecedentes, pero de esto último no teníamos conocimiento, no era un procedimiento que estuviera en plataforma México o ante un comunicado directo de la fiscalía o alguna carpeta abierta de investigación".