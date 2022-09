Detalla Mejía Berdeja captura de tres militares por caso Ayotzinapa

Tres miembros del ejército fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el sur de México, informó el jueves el gobierno.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo durante la conferencia presidencial matutina que entre los arrestados está quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de la localidad sureña de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones y que se espera que se concrete una cuarta orden de captura de otro integrante de esa fuerza. No mencionó los nombres de los uniformados.

El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en 2014 era el coronel José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la "bodega vieja" y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como "el coronel" comentó que "ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes".

El presidente de la Comisión de la Verdad indicó que se obtuvo esa información a través de llamadas al teléfono de emergencia que acreditan que los seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Mejía rechazó la liberación de quien fuera el alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, José Luis Abarca, y de otras 19 personas implicadas en el caso que fueron absueltas por falta de pruebas por decisión de un juez federal.

"Esto se va a impugnar", dijo el subsecretario y agregó que las autoridades presentarán una queja contra el juez que dictó la medida. "No va a haber impunidad", sostuvo.

Según la notificación judicial a la que tuvo acceso The Associated Press, un total de 20 personas, entre ellas Abarca y el jefe de la policía de Iguala para ese momento, Felipe Flores, fueron absueltas del delito de "secuestro agravado... al no haberse acreditado los elementos de los delitos enunciados".

La absolución de Abarca no implica su liberación porque está siendo procesado por otros cargos.

Encinas informó que el juez también "liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes". Esas liberaciones se debieron en parte a que desde 2016 fueron prosperando los amparos de los detenidos por los errores e inconsistencias en los primeros días de recopilación de pruebas, según los críticos.

En su último informe la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de "crimen de Estado" tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

Poco después de la difusión del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Tras el anuncio fue apresado el exprocurador general Jesús Murillo Karam.

El caso Ayotzinapa se ha convertido en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.