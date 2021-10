Detecta ASF daño a erario por casi 13 mil mdp

La Auditoría Superior de la Federación detectó probables daños al erario por 12 mil 655 millones 975 mil 900 pesos en un total de 625 auditorías a gobiernos federal, estatales y municipales, en las que se encontraron contratos pagados a sobreprecio, falta de entrega de programas sociales y hasta padrones de beneficiarios inflados, entre otras cosas.

Tras una revisión de EL UNIVERSAL a la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 se verificó que las entidades federativas fueron las más observadas, con 491 auditorías, en las cuales se detectaron posibles perjuicios por 10 mil 793 millones 640 mil pesos, principalmente por inconsistencias en el uso del recurso del Ramo 23 y por no reintegrar recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación en los Fondos de Aportaciones Múltiples, de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Metropolitano, y de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Por esas posibles irregularidades, la ASF emitió 944 acciones, de las cuales 266 fueron recomendaciones, 23 fueron promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 85 solicitudes de aclaración, 340 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y 232 pliegos de observaciones.

Los entes federales dedicados al desarrollo económico como las secretarías de Agricultura, Economía, Comunicaciones y Transportes, Energía, y Trabajo y Previsión Social, así como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recibieron 58 auditorías, en las que se detectaron probables daños al erario por 865 millones 276 mil pesos, que derivaron en 157 recomendaciones, 32 recomendaciones de desempeño, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, solicitudes de aclaración, 71 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y 81 pliegos de observaciones.

Entre los más destacados se encuentra la revisión al programa de fertilizantes implementado por Segalmex, cuya implementación no se acreditó en Morelos, Puebla y Tlaxcala, por la que se determinó un monto por aclarar de 82 millones 104 mil pesos; a Pemex y CFE les fueron observados más de 92 millones de pesos por posibles irregularidades.