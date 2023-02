Detecta ASF irregularidades en construcción de Dos Bocas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la ejecución de los contratos que conforman los 6 paquetes para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, de 2021.

En la entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021, el órgano auditor señala que dichas irregularidades incluyen pagos en exceso en los diversos contratos, que suman 340.9 millones de pesos, y penas convencionales por 4.2 millones de pesos que no fueron aplicadas a los contratistas a pesar de incumplimientos en contratos.

De entrada, en el seguimiento a la gestión financiera de filial PTI Infraestructura de Desarrollo, encargada de la construcción y puesta en operación de la nueva refinería, la ASF señala que en los estados financieros de Pemex Transformación Industrial (PTRI) correspondiente al cierre de 2021 se señala que recibió aportaciones por 120 mil 25.4 millones de pesos, 113 mil 785.2 millones de recursos aportados por la Secretaría de Energía (Sener) y 6 mil 240.1 millones de pesos de recursos propios de Pemex para el complejo refinador.

Sin embargo, subraya que PTRI "no reveló en las notas que dichas aportaciones fueron para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas".

En contrato para la conformación de plataformas que comprende mil 910 conceptos por 2 mil 92.7 millones de pesos, la ASF sostiene que están pendientes de aclarar 827.2 mil pesos por convenios modificatorios y porque no se realizó una eficiente planeación, programación y presupuestación en dos contratos de servicios; el primero había aumentado 263.2% y el plazo contractual 182.2% y el segundo el monto aumentó 81.3%, lo que llevó a los pagos en exceso.

En el Paquete 1 del proyecto con un monto de inversión de 19 mil 217.2 millones de pesos, el órgano auditor considera que faltó la aplicación de penas convencionales por 2.6 millones de pesos por 42 días de atraso en la fecha de entrega convenida y pagos en exceso por 8.3 millones de pesos.

En el Paquete 2 que involucra inversiones por 10 mil 13.3 millones de pesos, falto la aplicación de penas convencionales por 2.8 millones por el atraso en el contrato de adquisición y la entrega documental.

En el Paquete 3 cuyas inversiones suman 14 mil 44.4 millones de pesos, se pagaron volúmenes adicionales por un monto de 232.1 millones de pesos en dos partidas sin que la entidad fiscalizada promoviera, tramitara y suscribiera el convenio respectivo y su programa de ejecución.

Asimismo, se reportó un pago en exceso por 496.4 mil pesos por el concepto de concreto en cimentación y estructuras, sin descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo colocado.

En relación con Paquete 4 cuyas inversiones suman 10 mil 217.7 millones de pesos, se detectaron pagos en exceso de 64.6 millones en el contrato de obra núm. PTI-ID-CM-1-2020, debido a que se consideraron para pago rendimientos que no corresponden con el alcance de los trabajos.

También faltó la aplicación de penas convencionales por los siguientes importes: 531.8 mil de pesos en el contrato de adquisiciones núm. PTI-ID-PROC-48-2020, por el atraso en el

cumplimiento del hito 13, correspondiente a la entrega del equipo en sitio.

Así como 908.5 mil pesos en el contrato de adquisiciones núm. PTI-ID-PROC-48-2020, por el atraso en el cumplimiento de los hitos 17 y 21, correspondientes a la entrega de los equipos en sitio.

En el Paquete 5 por 2 mil 945 millones de pesos, la ASF observó pagos en exceso por 1.7 millones de pesos en cuatro partidas de contratos de obra sobre la base de precios por unidad, ya que se observaron incrementos del 30.7 y 26.0% en el costo de los trabajos y del 42.1 y 68.3%, en los plazos de ejecución en dos contratos; asimismo, en un contrato no se acreditó la formalización de ningún convenio modificatorio ya que su vigencia había terminado; sin embargo, al 31 de diciembre de 2021 dicho contrato seguía ejecutándose.

Del mismo modo se observó la cancelación de tres tanques verticales en un contrato que fueron reasignados a otro, sin un instrumento legal que ampare dichos cambios; se adjudicaron directamente contratos sin privilegiar los concursos abiertos, además no se acreditó el estudio de mercado ni la evaluación de las propuestas técnicas y económicas.

En este caso quedaron pendientes de aclarar 270.8 millones de pesos.

Y, en el Paquete 6 que involucra inversiones por 14 mil 632.3 millones de pesos quedaron pendientes de aclarar 35.1 millones de pesos.