Detecta ASF pagos en exceso por tren

Por El Universal

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Detecta ASF pagos en exceso por tren

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó nuevas irregularidades en pagos en exceso en el proyecto del Tren Maya por 87.8 millones de pesos en tramos de obra que se fiscalizaron para la cuenta pública de 2024.

La gran mayoría del daño al erario público que encontró la ASF se refiere a obras referidas en la Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 4, Izamal-Cancún, en los Estados de Yucatán y Quintana Roo, en las que participó el Consorcio del MAYAB, S.A. de C.V., ICA Constructora, S.A. de C.V., e ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V.

En total, encontró pagos en exceso por 79 millones 706 mil pesos en el contrato de obra número TM-TRAMO4/20-OI-04, debido a la incorrecta integración de tres precios unitarios extraordinarios relativos a muros de contención, ya que se consideraron costos en los insumos de acero y concreto superiores a los originalmente contratados.

Además, en esas mismas obras, hubo otros pagos irregulares por 5.9 millones de pesos.

Asimismo, en el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública/LPN, de Supervisión Técnica de los Proyectos Ejecutivos Integrales de los Tramos I al VII del Tren Maya, el cual se le asignó a Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., también encontró pagos irregulares.

En ese caso, se trató de pagos en exceso por la cantidad de 2 millones 203 mil pesos.

