Detectan 5 casos Covid en escuela de CDMX

A poco más de una semana del regreso a clases presenciales, la escuela primaria Cenovia García Nava, ubicada en la colonia Santa Rosa Xochiac, alcaldía Álvaro Obregón, reportó que al menos cinco alumnos del turno vespertino y matutino resultaron positivos a Covid-19, por lo que suspendieron las actividades.

En un documento en poder de EL UNIVERSAL, enviado el pasado 6 de septiembre por directivos de la escuela a padres de familia, se menciona que el primer contagio se detectó en el grupo 3° C del turno vespertino, por lo que se pidió tener en observación a los alumnos y reportar cualquier síntoma a los profesores.

Los directivos se comprometieron a realizar acciones para reducir de la enfermedad, informar a las autoridades educativas y sanitarias correspondientes y realizar labores de limpieza profunda de los salones, pero se seguiría brindando clases presenciales.

Sin embargo, el martes por la noche, las autoridades educativas notificaron a padres de familia que había cinco casos confirmados distribuidos en los dos turnos, por lo que suspendían clases de manera "precautoria" del 8 al 18 de septiembre.

En un recorrido realizado por este diario se pudo observar a padres de familia que acudieron la mañana de este miércoles al plantel para recoger libros de texto y tareas para que sus hijos las hagan, mientras se detectan o descartan casos de Covid-19.

"De una u otra manera iba a pasar, no estamos preparados para un regreso seguro", dijo al salir del plantel la señora Luisa, quien tiene una hija en quinto año.

Al menos 60% de los casi mil niños, de los dos turnos, asistían a clases presenciales.

En tanto, el Comité de Protección Civil y Salud de Santa Rosa Xochiac indicó que están en contacto con el plantel educativo para apoyar con insumos como termómetros, cubrebocas, gel antibacterial, jabón, guantes y materiales para limpieza.

Se buscó el posicionamiento de los directivos de la escuela Cenovia García Nava, sin embargo no hubo respuesta.

Suman escuelas en Edomex

Entre siete y 10 escuelas particulares en el Estado de México han dejado de dar clases presenciales por 14 días debido a que se registraron más de tres casos de Covid-19, informó José Manuel Díaz Orozco, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares en la entidad.

Dijo que ha sido mínimo el número de instituciones que debieron cerrar sus puertas de manera temporal debido a que se registraron casos confirmados de SARS-CoV-2; sin embargo, sí se han registrado, como en el Colegio Argos, en Metepec, que el lunes notificó a los padres de familia sobre la detección de dos alumnos enfermos.

"Cuando tenemos sospecha de un caso Covid, somos muy estrictos y aislamos a los grupos, los tenemos bajo vigilancia, si confirmamos casos, pues se tiene que cerrar la escuela", dijo.