Detectan el origen del mal olor en la Terminal 2 del AICM

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Con un 60 % de avance en los trabajos de rehabilitación de la cimentación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, terminal 2, ya no habrá malos olores en sus instalaciones, pues, se atiende la problemática identificada con el drenaje.

Durante un recorrido de supervisión de las obras que se realizan en la terminal 2 del AICM, que encabezó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el director del Aeropuerto, Carlos Velázquez, apuntó que se encontró el origen de los malos olores, ya que el hundimiento detectado en el edificio convirtió el subsuelo en una fosa séptica.

"El origen y causa de los olores es la misma que la de la terminal: los hundimientos diferenciales, que prácticamente habían convertido al subsuelo en una fosa séptica. Con esto, se cumple con dos de las principales preocupaciones y obligaciones de las que todos los que operamos y administramos este aeropuerto: la seguridad de las operaciones aéreas, la seguridad de los usuarios, pero también el confort de los mismos, complicada tarea en este, ya de por sí, saturado aeropuerto, quizá debería decir, sobresaturado aeropuerto", precisó.

"Me gustaría resaltar algo importante de estos, me refiero al hallazgo de las causas del mal olor que se presenta en esta terminal, principalmente en determinadas áreas, el cual siempre tratamos de mitigar de mil maneras y siempre sin éxito".

Las obras tuvieron una inversión de 470 millones de pesos y concluirán en junio próximo. Con ellas se atendieron la problemática del hundimiento que padece la infraestructura aeroportuaria.

Al respecto, la Jefa de Gobierno apuntó que del mismo padecimiento lo hubiese sufrido el proyecto de construcción del aeropuerto de Texcoco, cancelado por el Presidente López Obrador.

"Si el aeropuerto se hubiera construido en Texcoco, hubiera sufrido lo mismo o hasta incluso más que lo que estamos viendo aquí. Esta terminal se construyó hace –¿15 años? ¿20 años? ¿18 años?–... y como el aeropuerto iba a quedar en Texcoco, era una construcción temporal, entonces fue diseñada como una construcción temporal. Afortunadamente, el ingeniero que estuvo a cargo, diseñó que las pilas llegarán hasta la parte dura de esta zona, pero este hundimiento sí está provocando problemas estructurales en el edificio", acotó.

Refirió que la intervención instruida por el presidente López Obrador se está realizando a tiempo.

"Estamos interviniendo –vamos a decir– a tiempo, porque las fisuras que tenían las contratrabes en algún momento pudieran ocasionar problemas o inclusive, el edificio, frente a un sismo de una magnitud muy alta, podría tener problemas".

"Esencialmente, se está reforzando la estructura de las trabes o de las contratrabes y se está rellenando con características especiales. Va a quedar también instrumentado, de tal manera de que, si se sigue hundiendo el suelo, se dejen todas las preparaciones para que pueda volver a ser rellenado, porque eso es algo que no sabemos qué tanto hundimiento posterior va a tener este suelo. De tal manera que lo más importante: va a quedar un edificio seguro".