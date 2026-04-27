Detención de "El Jardinero" desata incendios de autos y negocios

TEPIC, Nay., abril 27 (EL UNIVERSAL).- Tras la detención en Nayarit de Audias Flores "El Jardinero", presunto cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podría ser sucesor de Nemesio Oseguera "El Mencho", se han reportado incendios de autos y negocios en los municipios de Tecuala y Ahuacatlán.

Incendios y violencia en Tecuala y Ahuacatlán

En la cabecera municipal de Tecuala se reportaron detonaciones de arma de fuego y sujetos armados incendiando varios negocios; la conflagración más fuerte se registró en un supermercado donde el tamaño del incendio amenaza con extenderse a casas habitación aledañas.

Ante los hechos las autoridades municipales llamaron a la población a resguardarse en sus hogares y evitar salir hasta que se informe que la situación está controlada.

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Al municipio arribaron elementos de la Policía del estado y el Ejército para tratar de brindar seguridad a los cuerpos de emergencia que acudieron a combatir los incendios.

Además, en redes sociales se han reportado bloqueos e incendio de vehículos en el municipio de Ahuacatlán y la policía municipal de Acaponeta recomendó a la población permanecer en sus hogares como medida preventiva ante los hechos reportados en otros municipios.

Medidas de seguridad y suspensión de transporte

Suspenden salidas de autobús desde Puerto Vallarta

Este lunes fueron suspendidas hasta nuevo aviso todas las salidas de autobuses desde Puerto Vallarta hacia destinos como La Peñita de Jaltemba, Las Varas, Compostela y Tepic.

Hasta ahora se han reportado bloqueos en los municipios de Tecuala, Ahuacatlán e Ixtlán del Río, lo que ha complicado la conectividad entre el norte, centro y sur del estado.

Por su parte, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar) han reforzado sus patrullajes en el puerto turístico como medida disuasiva para evitar hechos similares a los ocurridos el pasado 22 de febrero tras la muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho".

Las autoridades locales han pedido a la población atenta a la información oficial ante posibles cambios en la seguridad y movilidad tanto en esta zona de Jalisco como en Nayarit.

Llamado oficial a la población

Gobierno de Nayarit pide resguardarse en casa

El gobierno estatal pidió a la ciudadanía resguardarse en sus hogares y no salir a la calle si no es necesario.

"Ante los hechos recientes, derivados de acciones de fuerzas federales, se hace un llamado respetuoso a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales y evitar la difusión de información no verificada que puede generar incertidumbre", señaló el gobierno del estado a través de un comunicado.

Además, indicó que se mantiene una coordinación interinstitucional permanente entre los tres órdenes de gobierno para implementar operativos que permitan salvaguardar la seguridad de los habitantes del estado.

Finalmente, se solicitó a la ciudadanía colaborar con las instituciones de gobierno, mantener la calma, privilegiar la responsabilidad social y la confianza en el trabajo coordinado de seguridad.