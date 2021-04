Detención de jóvenes con arma en Six Flags es un caso aislado: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló que la detención de un adolescente de 17 años y una persona mayor de edad, cuando pretendían ingresar a Six Flags México con un arma de fuego se trató de un caso aislado y no de una conducta generalizada.

Al ser cuestionada en conferencia de prensa si se conoce el motivo por el cual el menor y una joven de 20 años pretendía ingresar con un arma al parque de diversiones ubicado en la alcaldía de Tlalpan la semana pasada, la Jefa de Gobierno refirió que no "especularía" sobre este caso y se debería esperar al avance de las investigaciones.

"Son casos extraordinarios que se han presentado, no son una generalidad... en este caso creo que hay que resaltar el trabajo de la Policía Bancaria e Industrial que de inmediato detectaron el caso y detuvieron a las dos personas", afirmó.

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que la arma que portaban el adolescente y la mujer, que lo acompañaba, es calibre 22, y no se trata de una subametralladora, y por estos hechos la persona mayor de edad se mantiene detenida mientras que el menor fue liberado pero la carpeta de investigación cuenta con elementos suficientes para solicitar su orden de aprehensión.