Detenidos 18 Integrantes de Los Chapitos del Cártel Sinaloa en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Fuerzas federales capturaron a 18 presuntos integrantes de la facción de "Los Chapitos" del Cártel Sinaloa, en diferentes operativos realizados en los municipios de Culiacán y Navolato, a quienes les aseguraron armas de fuego, sustancias químicas y vehículos.

El Gabinete de Seguridad informó este viernes que en una primera acción, elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección (SSPC) y de la FGR detuvieron en la capital sinaloense a siete personas, tras repeler una agresión con disparos de armas de fuego cuando realizaban recorridos de vigilancia por calles del fraccionamiento Residencial Roma.

Luego de controlar la situación, los efectivos aseguraron a los sujetos cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo.

Ahí en Culiacán, las fuerzas federales localizaron también un área de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, en el que se encontraron 13 mil 850 litros de sustancias químicas. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 281 millones de pesos, destacó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

En otro evento en el municipio de Navolato, los elementos federales detuvieron a 11 personas a bordo de dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, les aseguraron dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 868 cartuchos y equipo táctico, señaló el Gabinete de Seguridad.