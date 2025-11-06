Detenidos en Sinaloa por homicidio y venta de droga

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En dos acciones operativas en Sinaloa, el gabinete de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región.

En Mazatlán fueron capturados Juan Carlos "N", alias "Calamaco", y Jesús "N", relacionados con delitos de homicidio y venta de droga.

En Culiacán se detuvo a tres hombres armados vinculados también con hechos violentos en la entidad. En ambas acciones se aseguraron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.