Determinan que Morena no usó indebidamente frase "ya sabes quién"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que Morena no hizo alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador por el uso de la frase "ya sabes quién" en un spot de Delfina Gómez, precandidata a la gubernatura del Estado de México, lo que podría generar inequidad en la contienda.

El precedente de la Sala Superior establece como regla la prohibición de la imagen, silueta, nombre, eslogan o cualquier otro elemento que identifique de manera plena a una persona servidora pública en la propaganda electoral.

Respecto al uso de la frase "ya sabes quien", el proyecto señala que parten de la premisa de que esta frase no cuenta con un significado unívoco, que lleve a relacionarla directamente con el Presidente de la República.

"Del análisis de los promocionales denunciados en este caso, no se advierten elementos visuales o auditivos que hagan referencia al cargo del Presidente de la República, su nombre o algún otro elemento que lo identifique de manera unívoca o inequívoca", expone.

Al respecto, el magistrado presidente Rubén Lara Patrón, explicó que la frase por sí sola no representa una irregularidad, por lo que el Tribunal ha optado por analizar los elementos adicionales que están en cada caso, a fin de determinar si se relaciona con el presidente de la República.

"¿Utilizar esta frase y relacionarla con el presidente es irregular? No en todos los casos; tampoco es válida en todos los casos. Nuevamente tenemos que hacer el análisis de cuáles son las circunstancias que se presentan para determinar si la utilización es viable en términos normativos o no lo es", dijo.

La magistrada Gabriela Villafuerte coincidió en que "ya sabes quién" es una frase de uso común, aunque también se ha utilizado para referirse al jefe del Ejecutivo.

Al presentar su proyecto, el magistrado Luis Espíndola subrayó que no hay elementos para identificar que se haga referencia al presidente, aunque en otros casos sí se ha podido acreditar una violación a la ley.