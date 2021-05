Detiene Fiscalía a exsubprocurador de Oaxaca por el delito de despojo

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que este sábado se ejecutó la detención en flagrancia de Enrique Gerardo Toro Ferrer, quien fuera subprocurador general de Justicia en el sexenio de Heladio Ramírez, así como de otras 8 personas, entre ellas, la hija del también empresario.

La razón de las detenciones, indicó, se debió a su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, en perjuicio patrimonial del caricaturista José Bolaños.

De acuerdo con la carpeta de investigación 14464/FVCE/OAXACA/2021, el 1 de mayo de 2021, aproximadamente a las 09:00 horas, el colaborador del diario local El Imparcial y propietario del Bar Privado 502, fue amenazado con armas de fuego por el probable responsable y otros sujetos, quienes lo obligaron a abandonar su domicilio, ubicado en la calle Porfirio Díaz, colonia Centro, en Oaxaca de Juárez.

Ante este hecho violento, la víctima presentó su denuncia ante la FGEO, iniciándose una carpeta de investigación, y con la participación de la Agencia Estatal de Investigaciones se implementó un operativo en el citado domicilio, donde se logró la detención en flagrancia de las personas involucradas, quienes no pudieron acreditar la posesión del inmueble.

Ayer, en el ministerio público, Bolaños manifestó que fue amenazado por Toro Ferrer, pues éste pretende despojarlo del inmueble, del que su familia posee un porcentaje.

"Cuatro o cinco sujetos me encañonaron y con palabras altisonantes me sacaron de mi casa... yo pensé que era un robo. Me amarraron de las manos y los pies con cinta. Y 45 minutos después me desamarraron para sacarme de la casa", relató.