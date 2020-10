Detienen a 204 personas por no usar cubrebocas en zona turística de Oaxaca

En sólo cuatro días desde que arrancó el programa "30 días por tu familia y tu economía. Uso obligatorio de cubrebocas", en Puerto Escondido y toda la zona turística que comprende el municipio de San Pedro Mixtepec, en la Costa de Oaxaca, han sido detenidas 204 personas por no utilizar cubrebocas.

La administración municipal ha recaudado alrededor de 24 mil pesos vía pago de multas.

Esta campaña de uso obligatorio de cubrebocas que arrancó el pasado 16 de octubre. Busca reforzar todos los lineamientos y protocolos para prevenir la propagación de Covid-19 en playas, restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos en todo el municipio de San Pedro Mixtepec, debido al incremento de casos positivos en el estado de Oaxaca.

Como parte de estas medidas, la autoridad municipal informó que las personas que no usen cubrebocas en lugares públicos serán detenidas y podrán cambiar el tiempo encarcelados por el pago de una multa de 150 pesos o trabajo comunitario.

De acuerdo con el informe de la autoridad de San Pedro Mixtepec, que se alimenta de los datos de sus destinos turísticos como Puerto Escondido, Bajos de Chila y su cabecera municipal, del 16 al 19 de octubre fueron detenidas 204 personas por no portar cubrebocas, de las cuales 163 pagaron multas. El monto recaudado por el ayuntamiento asciende ya a 24 mil 450 pesos.

Otras 32 personas permanecieron encarceladas, al negarse a pagar la multa por esta falta, y nueve más realizaron trabajos comunitarios.

En el reporte diario del ayuntamiento se informó que sólo el 19 de octubre, 28 personas fueron detenidas por desacatar el uso obligatorio de cubrebocas, medida que durará 30 días.

Al anunciar esta medida administrativa la semana pasada, el ayuntamiento de Mixtepec justificó que busca evitar medidas restrictivas como el cierre de playas o la suspensión de la actividad comercial, que afecten los derechos humanos y la actividad económica de la ciudad. Con el lema "la salud pública es responsabilidad de todos", apeló a la conciencia de los ciudadanos.

Puerto Escondido se asienta en territorio de Mixtepec y su municipio vecino Santa María Colotepec, que la semana pasada anunció el cierre de toda actividad turística en otras de las playas más famosas de este destino, como Bahía Principal y Zicatela.

El presidente municipal de Mixtepec, Freddy Gil Pineda Gopar, informó a EL UNIVERSAL que en este municipio operan al 40% de su capacidad algunas playas como Carrizalillo, Puerto Angelito, Manzanillo y Bacocho.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la región Costa tiene un registro acumulado de 988 casos positivos de Covid-19 y 82 fallecimientos; mientras que San Pedro Mixtepec tiene 183 casos acumulados y 18 fallecimientos por la enfermedad.

En tanto, hasta este lunes la entidad registró 19 mil 838 contagios de la enfermedad derivada del nuevo coronavirus y mil 576 fallecimientos acumulados.