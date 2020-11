Detienen a 27 personas por no usar cubrebocas en León, Guanajuato

La Policía Municipal de León, Guanajuato, arrestó a 27 personas, sobre todo jóvenes, por transitar en la vía pública sin cubrebocas durante un operativo registrado la noche de este sábado en la zona Centro de la ciudad.

Por su parte, inspectores de Fiscalización municipal suspendieron siete fiestas, entre éstas una boda con XV años que reunió a 500 personas en la comunidad San Agustín del Girasol; además, se disolvieron cinco bailes sonideros.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que las acciones se realizaron en apoyo de las autoridades de salud para prevenir la transmisión de Covid-19.

Los detenidos fueron ingresados a los separos por la falta administrativa de "no usar cubrebocas" que establece hasta 36 horas de arresto o el pago de una multa.

En el operativo se visitaron negocios de venta de bebidas alcohólicas que por acuerdo del ayuntamiento deben permanecer cerrados de las 12 de la noche a las 6 de la mañana.

Entre viernes y sábado, en un recorrido por las calles Madero y Pedro Moreno, los oficiales detuvieron a 32 personas por no portar el cubrebocas o negarse a usarlo durante las noches del viernes y sábado.

Durante el operativo 27 comerciantes con venta de tacos fueron sancionados por no respetar las medidas sanitarias y un restaurante de la colonia San Jerónimo.