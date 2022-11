Detienen a 3 expolicías de Puebla por secuestro agravado

A-AA+

Tres ex elementos de la Policía Estatal de Puebla fueron detenidos y se les inició un juicio como presuntos responsables del delito de secuestro agravado.

A los ex servidores públicos se les señala que cuando eran agentes policiales presuntamente plagiaron a una pareja en el municipio de Cuyoaco.

La Fiscalía General del Estado explicó que los oficiales Ana Karen N., Óscar de Jesús N. y Walfer Martín N., interceptaron en julio del 2021 a una pareja de esposos, quienes circulaban sobre la carretera que va a la localidad de San Andrés Payuca.

Presuntamente los imputados, amagaron a las víctimas y las trasladaron a su domicilio donde les golpearon y amenazaron con armas de fuego para que les entregaran dinero en efectivo.

Al no obtener dinero, presuntamente los señalados sustrajeron diversos artículos de valor y se llevaron al ciudadano, siendo la última ocasión que supieron de su paradero.

Además de que habrían robado 400 mil pesos en efectivo que tenían los afectados en otra de sus viviendas.

Luego de la detención de los ahora ex agentes, un Juez de Control los vinculó a proceso y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.