Detienen a 3 por protestas en refinería Dos Bocas

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron a tres hombres como presuntos responsables del delito de interrupción o dificultamiento del servicio público de comunicación en la refinería de Dos Bocas.

Los detenidos y quienes habrían participado en el enfrentamiento con la policía estatal este miércoles en las inmediaciones de la refinería son: Eugenio "N", Roger Alberto "N" y Ricardo "N" quienes fueron detenidos en Puerto Ceiba, Paraiso, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Es importante señalar que no son delitos graves, por lo que no son meritorios de prisión preventiva oficiosa, a menos que se les impute algun delito más y el Juez considere que es necesario que se mantengan recluidos mientras se define su situación jurídica.

El Fiscal del ministerio público tiene 48 horas desde la puesta a disposición para presentarlos ante el juez o determinar el no ejercicio de la acción penal. Este término vence mañana por la tarde.

Protestas en Dos Bocas dejaron 4 heridos

Cuatro trabajadores de la empresa ICA Fluor, que laboran en la construcción de la refinería de Dos Bocas, fueron heridos por elementos de la policía estatal de Tabasco cuando se manifestaban con la exigencia de incremento salarial y mejores prestaciones laborales; además, tres resultaron detenidos.

En el segundo día de protestas en las inmediaciones de este proyecto, alrededor de 3 mil empleados de la empresa constructora fueron repelidos con gases lacrimógenos e incluso en algunos videos grabados por los mismos empleados se escuchan detonaciones de armas.