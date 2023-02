Detienen a alcalde morenista con armas largas en Veracruz

A-AA+

VERACRUZ, Ver., febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente municipal de Río Blanco, Veracruz, el morenista Ricardo Pérez García, fue detenido ayer con armas de fuego e identificado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal como un "generador de violencia".

Sin embargo, 24 horas después, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que su compañero de partido sea generador de violencia y aclaró que solo fue detenido porque portaba armas de fuego en su vehículo.

En conferencia de prensa, incluso reveló que el alcalde ha recibido amenazas de la delincuencia organizada.

"Él tiene que aclarar, es alcalde, sabe y conoce y tiene a su cargo gente, puede tener abogados. No lo tenemos registrado como generador de violencia, no está dentro de un grupo delictivo, por el contrario, en Río Blanco y en esa zona los alcaldes están bajo una presión porque los grupos delictivos están sobre ellos", afirmó.

Y es que ayer lunes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que a través de la Policía Estatal detuvo a dos personas por posesión ilegal de armas de fuego, delitos contra la salud y aseguraron un vehículo, en hechos registrados en dos colonias de Córdoba.

Bajo el título de "Interviene SSP a dos generadores de violencia en Córdoba", la dependencia explicó que derivado de los recorridos por la calle 22 de la colonia Nuevo San José, fue detenido Ricardo "N" a bordo de una camioneta Mazda gris con placas YTK490A.

Indicó que llevaba en el interior un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos y un equipo de radiocomunicación.

En el mismo boletín reportó que en la calle 37 de la colonia Ampliación Miraflores fue detenido Luis Rogelio "N" con un arma de fuego, cargador, cartuchos útiles y nueve dosis de cristal.

El Ejecutivo dijo que el edil tendrá que defenderse conforme a Derecho, además de que se le respetará la presunción de inocencia.

"Está muy claro con esta acción, que no tenemos miramientos de colores partidistas en la aplicación de le ley, pero quiero comentar que los alcaldes tienen atribuciones para instruir a su personal de su seguridad personal", expuso.

Y aprovechó para enviarle un mensaje a los 211 alcaldes restantes del Estado para que cuenten con la licencia colectiva para la portación de armas, ya que el Ejército Mexicano puede observarlos.

"Si se encuentra esta situación se pone a disposición de la Fiscalía General de la República y ahí él que se defienda porque luego nos señalan", agregó.