Detienen a "El Piter" en Acapulco por ataques y quema de vehículos
La Fiscalía relaciona a El Piter con violencia generada tras muerte de líder del CJNG.
ACAPULCO, Gro., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- LaFiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención
del Christian "N", alias "El Piter", presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Acapulco.
La tarde del domingo, a través de sus redes sociales, el fiscal general Zipacná Torres, informó de la detención de El Piter a quien consideró como un objetivo prioritario y uno de los generadores de violencia en el puerto.
Según el fiscal "El Piter" es acusado de los "delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, daño a la propiedad y robo de vehículo".
A "El Piter" la fiscalía lo relaciona con el ataque a las instalaciones del Ministerio Público de Barrios Históricos de la Fiscalía General del Estado, registrado en julio de 2025 en Acapulco.
En el reporte, el fiscalno identificó a "El Piter" como presunto jefe de plaza del CJNG en Acapulco.
"El Piter" fue detenido en el contexto de la quema de cuatro vehículos, así como del ataque armado a la comandancia de la Policía Ministerial en la colonia Zapata, en la zona suburbana de Acapulco, en reacción tras el asesinato del líder del CJNG, Rubén Nemesio Oseguera, por parte del Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco.
Estos ataques paralizaron al puerto: se suspendió el servicio del transporte público y cientos de comercios cerraron sus puertas por el temor de ser atacadas. Esto provocó que miles de personas quedaran varadas en las calles.
Este lunes, una fuente de la fiscalía confirmó que "El Piter" es identificado como el presunto jefe de plaza de la alianza entre el Cártel Independiente de Acapulco (Cida) y el CJNG.
