Detienen a "El Piter" en Acapulco por ataques y quema de vehículos

ACAPULCO, Gro., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La

(FGE) informó de la

del, alias "El Piter",del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Acapulco.La tarde del domingo, a través de sus redes sociales, el, informó de lade El Piter a quien consideró como uny uno de los generadores de violencia en el puerto.Según el"El Piter" es acusado de los "delitos deen grado de tentativa,".A "El Piter" la fiscalía lo relaciona con ela las instalaciones deldede la, registrado en julio de 2025 en Acapulco.En el reporte, ela "El Piter" comodel CJNG en Acapulco."El Piter" fue detenido en el contexto de la quema de cuatro vehículos, así como delarmado a la comandancia de la Policía Ministerial en la colonia Zapata, en la zona suburbana de Acapulco, en reacción tras el asesinato del líder del CJNG, Rubén Nemesio Oseguera, por parte del Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco.Estosparalizaron al puerto: se suspendió el servicio del transporte público y cientos de comercios cerraron sus puertas por el temor de ser atacadas. Esto provocó que miles de personas quedaran varadas en las calles.Este lunes, unaconfirmó que "El Piter" es identificado como elde la alianza entre el Cártel Independiente de Acapulco (Cida) y el CJNG.