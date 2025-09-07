Detienen a empresario y ex político potosino entre 14 implicados en red de huachicol

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de 14 personasrelacionadas con el contrabando de combustible, entre ellas el empresario y ex político potosino Héctor N., quien aparece señalado dentro de la investigación federal que se desprende del megadecomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas.

En conferencia de prensa nacional, García Harfuch detalló que entre los detenidos se encuentran tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas, todos presuntamente vinculados con una red de huachicol fiscal de alcance nacional.

La lista de detenidos incluye a Manuel Roberto "N", Clímaco "N", Humberto Enrique "N", Sergio "N", Carlos de Jesús "N", Fernando Ernesto "N", Francisco Javier "N", Endira Xóchitl "N", Perla Elizabeth "N", Natalia "N", Ismael "N", Anuar "N", Héctor Manuel "N" –originario de San Luis Potosí– y José "N".

El funcionario federal aprovechó para respaldar a la Secretaría de Marina (Semar) y a su extitular Rafael Ojeda, señalando que las acciones aisladas de unos cuantos no deben empañar la labor de la institución.

"Reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. El actuar aislado de unos cuantos no representa a esta honorable institución", expresó García Harfuch, acompañado por los titulares de la Sedena, FGR y Marina.

La detención de Héctor N. cobra relevancia en San Luis Potosí no solo por su actividad empresarial, sino también por su pasado como candidato a la alcaldía de Ébano, lo que conecta el caso federal con la política potosina.