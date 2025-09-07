Cae en San Luis Potosí empresario y político ligado al CJNG

La detención en territorio potosino de Héctor N., empresario y ex político de la Huasteca, señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tuvo consecuencias que rebasaron las fronteras estatales: derivó en el asesinato de Ernesto Vázquez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas.

En conferencia de prensa nacional, el fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que, tras la captura realizada por Fuerzas Armadas en San Luis Potosí, se obtuvo información clave sobre bodegas clandestinas en Reynosa, donde se aseguraron más de dos millones de litros de combustible robado. La represalia por ese decomiso fue la ejecución del funcionario federal, ocurrida el pasado 5 de agosto.

El fiscal aclaró que la muerte violenta del delegado no está vinculada con la incautación de un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico, registrada en marzo, sino directamente con la operación realizada en territorio potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En San Luis Potosí se detuvo a un grupo del CJNG. A partir de esa captura se supo dónde almacenaban el huachicol en Reynosa; el hallazgo y aseguramiento de esos millones de litros desencadenó la represalia criminal", explicó Gertz Manero.

Aunque la FGR evitó dar más detalles sobre el empresario detenido, diversas fuentes confirmaron que se trata de Héctor N., originario de la Huasteca potosina y ex candidato a la alcaldía de Ébano, conocido en círculos políticos y empresariales de la región.