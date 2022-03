Detienen a hermano de alcalde de Zimapán, Hidalgo por abuso sexual

PACHUCA, Hgo., marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Policía de Investigación dependiente de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo detuvieron a Edgar "N", hermano del alcalde de Zimapán, Alan Rivera, acusado de presunto abuso sexual en contra de una adolescente.

El fin de semana se dio a conocer que una niña de 14 años de edad acusó a Edgar "N" de llevarla a su domicilio con el pretexto de ofrecerle empleo y en el lugar intentó abusar de ella.

La menor logró escapar y avisar a sus familiares quienes interpusieron una denuncia, los hechos causaron gran inconformidad en el municipio, donde se realizó una manifestación en la alcaldía, además de que el domicilio de la madre del imputado fue vandalizado.

Alrededor de la 1:30 de la mañana de este día, Edgar fue detenido sobre la carretera que conduce a la comunidad de Puerto del Salitre del municipio de Cadereyta, Querétaro, donde posteriormente fue presentado ante un juez de control.

Durante la audiencia, la defensa se acogió a la duplicidad del plazo constitucional, la cual continuará el 18 de marzo, además de que le fue dictada como medida cautelar la prisión preventiva.

---"Los actos de mi hermano no son míos": alcalde de Zimapán

En tanto, el alcalde difundió un comunicado donde señala que "no solaparé ningún acto de violencia, nada puede estar por encima de la ley". Indicó que su hermano se encontraba en manos de las autoridades competentes y respetan el proceso.

Reiteró que los actos de su hermano no son los suyos y aseveró que en su período la violencia a las mujeres no se aceptará y su gobierno se solidariza sin poner en tela de juicio el señalamiento.

Hizo un llamando a que la lucha contra la violencia no se politice y no se dé paso a actos vandálicos.