Detienen a joven presunto responsable de asesinar a niña en Hidalgo

PACHUCA, Hgo., julio 12 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la policía investigadora de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo detuvieron a un adolescente de 15 años como presunto responsable de la violación y asesinato de una niña de 12 años, ocurrido el fin de semana en el municipio de Chapulhuacán.

El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que ayer martes se ejecutó la orden de aprehensión en contra del presunto responsable de este crimen, de quien se resguardan sus datos debido a que es menor de edad.

El presunto responsable fue presentado ante un juez especializado en justicia para adolescentes, donde su defensa se acogió a un plazo de 72 horas para definir su situación legal. Sin embargo, como medida cautelar se determinó el internamiento preventivo.

Santiago Nieto aseveró que se impulsará hasta las últimas consecuencias este caso, para que se haga justicia a los familiares de la víctima. Dijo que está probada la participación del menor ya que hay coincidencias en la química forense y los estudios que se realizaron al cuerpo y la ropa de la menor.

Hasta el momento aseguró que el adolescente es el único detenido por este caso y se siguen las pistas de investigación para determinar si hay más personas implicadas en los hechos.

Tras este asesinato que conmocionó no sólo el municipio de Chapulhuacán sino a Hidalgo, debido a la saña con que fue cometido, resaltó que es momento de reflexionar en los beneficios que la justicia para adolescentes otorga a los menores, sobre todo si se trata de casos graves como este.

"Evidentemente no vamos a tolerar la impunidad".

El domingo se dio a conocer del asesinato y violación en contra de una niña de 12 años, identificada como Yaretzi, quien salió de su domicilio a una papelería para terminar una tarea escolar que tenía que entregar el lunes siguiente.

Sin embargo, ya no regresó a su casa, por lo cual sus familiares salieron a buscarla y la localizaron sin vida y con huellas de violencia sexual y de tortura.