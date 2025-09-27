Detienen a madre y cirujano de adolescente que murió tras cirugía

DURANGO, Dgo., septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía de Durango confirmó la detención de Paloma "N" y Víctor "N", madre y cirujano plástico, señalados como presuntos responsables del procedimiento que ocasionó la muerte de Paloma Nicole de 14 años.

La detención ocurrió este sábado después de las 11 de la mañana. La fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza informó que por lo pronto se procederá contra ambos por el delito de omisión de cuidado "como autora directa y autor cómplice", en el caso de la madre y el cirujano, respectivamente, "al haber puesto en un peligro innecesario a la menor", añadió la fiscal.

También la detención se da por el delito de falsificación de uso de documento falso, pues encontraron que la menor nunca acudió a una clínica a una revisión médica y este documento fue alterado con base a otro anterior de 2022.

Así mismo, se perseguirá el delito de usurpación de profesión por parte de la madre. "Tenemos la sospecha que esta persona entraba a cirugías y realizaba actos exclusivos de profesionales de salud. Ella no contaba con las acreditaciones correspondientes para fungir como enfermera o auxiliar", añadió la fiscal.

Sonia Yadira de la Garza relató los hechos conforme a las investigaciones y calificó de una "maquinación" por parte de la madre y el cirujano, padrastro también de Paloma Nicole.

Narró que la madre se comunicó con el padre el 11 de septiembre para informarle que había recogido a la menor en la escuela porque se había sentido mal y que le hicieron creer al papá que tenía COVID.

"Se acreditó que el día 12 el padre pregunta por su hija y la madre manifiesta que ella quiere que la cuide y el 13, cuando ya había sufrido el paro y estaba en terapia intensiva, le dice que se iban a ir a la sierra", mencionó la fiscal.

"Hay una maquinación en la que participaron y coparticiparon. Víctor "N" tenía conocimiento, él se prestó a realizar la cirugía sin el consentimiento. El dolo existe porque firmó como médico y tutor sin serlo, todas estas circunstancias lo hacen cómplice y partícipe de los actos de la madre".

La fiscal agregó que conforme avance el estudio histopatológico será que se pueda configurar también el delito de homicidio.

Por lo pronto tanto la madre como el cirujano fueron puestos a disposición del juez, a la espera de la formulación de imputación.

Fue el domingo 21 de septiembre que el padre de Paloma Nicole, Carlos Arellano, denunció públicamente el caso en sus redes sociales en el que acusó que su hija falleció tras haberle realizado una cirugía estética sin sus redes sociales consentimiento.